La sélection doit serrer les rangs avant de se disperser

La sélection luxembourgeoise aborde son quatrième rendez-vous de la campagne qualificative pour l'Euro allemand dans un contexte un peu particulier. Il y a d'abord la réalité comptable qui épouse certainement la courbe souhaitée par Luc Holtz. Avec quatre points sur neuf et une troisième place dans le Groupe J, les Lions Rouges ne sont pas en retard sur leur tableau de marche. Peut-être ont-ils atteint leur plafond de verre avec ce rang sur le podium, mais ils ont eu le mérite de répondre présent quand on était en droit d'exiger d'eux un résultat comme face au Liechtenstein (2-0) samedi dernier.

Il faut laisser le Portugal en dehors de cette compétition et se dire qu'il y a moyen de gratter quelques points comme en Slovaquie, face à l'Islande et peut-être aussi à Zenica même si la Bosnie-Herzégovine se retrouve déjà au pied du mur et dans l'obligation de gagner ce mardi (20h45) puisqu'elle accuse un point de retard sur les Lions Rouges avant de les affronter une première fois. «Nous ne sommes pas obligés de l'emporter, mais la Bosnie, oui si elle veut se hisser à la deuxième place. Elle a beaucoup plus de pression. Si nous obtenions un point, ce serait formidable. Nous serions alors dans une situation fantastique», affirmait Luc Holtz à nos confrères du Luxemburger Wort.

Faire fi de la saga

Puis il y a la situation potentiellement inflammable provoquée par le départ de Vincent Thill et la mise à pied de Gerson Rodrigues. Au-delà de la perte sportive que représente cet épisode, il y a le climat généré par cette affaire. On est incapable de dire aujourd'hui s'il jouera un rôle quelconque dans la performance de l'équipe ce mardi. On n'en saura d'ailleurs peut-être pas beaucoup plus après. Crever un abcès peut libérer la parole et les gestes ou, au contraire, entraîner d'autres crispations.

«Je ne m'occupe que des joueurs qui sont là. Nous voulons montrer que l'équipe est plus grande que chaque individu. Le collectif est au-dessus de tout. Je suis sûr que nous ferons ce qu'il faut pour réaliser une performance solide», a déclaré Anthony Moris. Il faudra faire fi de cette saga au moment de pénétrer sur la pelouse du Stade Bilino Polje de Zenica, à une bonne cinquantaine de kilomètres au nord de Sarajevo, pour y défier la Bosnie-Herzégovine. En 20 ans, le Luxembourg s'est incliné sept fois sur sept et n'a inscrit qu'un but face à cet adversaire. Si ce n'est pas une bête noire, ça y ressemble furieusement, même s'il y a un peu plus d'un an, le dernier revers dans une partie amicale (0-1) n'avait rien d'infamant malgré un certain constat d'impuissance.

Depuis, de l'eau a coulé le long de la Bosna. Faruk Hadzibegic, le plus Bosnien des Français, est venu s'installer sur le banc, ajoutant une étape à un parcours d'entraîneur long comme le bras. Les supporters ont salué le retour aux affaires de Miralem Pjanic et comptent sur l'éternel Edin Dzeko pour alimenter le tableau d'affichage. La greffe tarde à prendre malgré une victoire autoritaire face à l'Islande en début de campagne qui a fait dire à Luc Holtz que les Bosniens étaient les plus forts de ce Groupe J derrière le Portugal.

Plus d'expérimentations!

Il n'aura pas besoin de le répéter à ses joueurs pour les motiver. À 90 minutes des vacances, le souhait de quitter ses camarades le cœur léger et le sentiment du devoir accompli envahit des organismes soumis à rude épreuve cette saison. Luc Holtz en tiendra compte pour composer un onze de base qui ne tolérera plus d'expérimentation. Les dernières en date face au Portugal et contre le Liechtenstein n'ont fonctionné que très moyennement. Et la marge de manœuvre possible en cours de match à Zenica ne sera pas la même que face aux principautaires.

On peut s'attendre à voir le Luxembourg défendre à quatre avec un Enes Mahmutovic que le sélectionneur pourrait relancer face au défi athlétique proposé par Dzeko. L'entraîneur devra sans doute trancher entre Laurent Jans et Florian Bohnert. À moins que le départ de Vincent Thill et l'absence de Mica Pinto ne poussent à une double présence au coup d'envoi.

Le cœur du jeu ne devrait pas beaucoup bouger. Le casse-tête va se représenter en attaque avec l'absence de Rodrigues. La sortie en demi-teinte d'Alessio Curci pourrait profiter à Timothé Rupil même si son profil se rapproche peut-être un peu trop de celui de Danel Sinani.

Les solutions sont forcément réduites après ces deux départs qui n'ont pas été compensés numériquement. Elles ne manquent toutefois pas avec la présence de jeunes joueurs ou de garçons plus expérimentés et protéiformes comme Mathias Olesen ou encore Lars Gerson.

Il faudra garder son sang-froid dans ce genre de match rendu spécial par les événements de ces 48 dernières heures. Ce déplacement en Bosnie-Herzégovine ne peut devenir un point de bascule vers l'insurrection et la rébellion. Et la Fédération devra jouer son rôle si une telle menace venait à planer sur le groupe.