La sélection fait sa révolution sur le terrain

Yvandro Borges a inscrit le premier but du match, son second en 21 sélections. © PHOTO: Mélanie Maps

Et si le remue-ménage de ces derniers jours avait encore un peu plus soudé l'équipe nationale? On ne le mesurera probablement jamais, mais l'exploit signé ce mardi soir en Bosnie-Herzégovine va remettre les idées en place à certains.

Lire aussi :La sélection doit serrer les rangs avant de se disperser

Luc Holtz, en larmes sur le banc de touche quelques minutes après le coup de sifflet final, aurait signé des deux mains pour un match nul. Il repart avec trois points, une seconde victoire d'affilée et une troisième place dans un Groupe J que le Portugal domine toujours, mais qui laisse la place à pas mal de scénarios après quatre rencontres pour les places d'honneur.

Borges enfin récompensé

L'émotion du sélectionneur était probablement un mélange de joie et de soulagement après des jours difficiles et de courtes nuits pendant lesquelles on rumine une décision. L'exclusion de Gerson Rodrigues et le départ de Vincent Thill ont fait couler beaucoup d'encre, mais n'ont pas impacté le jeu d'une sélection qui s'est rapidement portée aux commandes grâce au jeune Yvandro Borges venu gratter un ballon dans les pieds de Barisic. L'ailier de Mönchengladbach dribblait Sehic et inscrivait le premier but du match, son second en 21 sélections. C'était mille fois mérité pour un garçon frustré par son manque de réussite contre le Liechtenstein trois jours auparavant.

Lire aussi :Sans Rodrigues ni Thill, la sélection est sur un volcan

On s'attendait à une réaction immédiate de l'équipe locale et à un siège permanent devant le but d'Anthony Moris, mais on n'a rien vu de tout ça. Il y a bien eu une tête de Kodro sur le montant gauche, mais ce fut à peu près tout pour une sélection emmenée par un Miralem Pjanic poussif et un Edin Dzeko réduit au silence.

C'est au contraire le Luxembourg qui aurait dû ôter tout suspense au match bien plus tôt lorsque Alessio Curci venait gêner un défenseur et que Leandro Barreiro en profitait pour subtiliser le ballon et se présenter seul devant Sehic. Le professionnel de Mayence manquait une première balle de match.

Penalty manqué, but de Sinani

Ça ressemblait furieusement à un tournant de la rencontre puisqu'à la 53e minute, Florian Bohnert accrochait Dzeko dans la surface de réparation et M. Leibovitz, resté d'abord de marbre, était invité à voir la vidéo pour finir par changer d'avis. Hadziahmetovic, entré à la pause, tirait le penalty au-dessus du but de Moris.

Lire aussi :Le Luxembourg distance le Liechtenstein

La sélection était en sursis et commençait à subir les vagues locales lorsque ce diable de Leo Barreiro lançait un nouveau pressing fatal au gardien Sehic qui voyait Danel Sinani récupérer le ballon et prendre son temps pour ajuster la mire et porter le coup fatal à un public qui commença à applaudir le Luxembourg et à siffler ses héros.

Il restait à gérer une fin de match interminable pendant laquelle les accrochages se multipliaient et les noms d'oiseaux s'échangeaient, notamment entre Dzeko et Enes Mahmutovic qui avait répondu au défi physique de la star bosnienne et qui lui faisait savoir.

Lire aussi :Le retour en force de la jeune génération

Les huit minutes d'arrêt de jeu ne changeaient rien au match. Moris se fendait d'un bel arrêt en toute fin de rencontre et l'arbitre délivrait le Luxembourg qui battait pour la première fois en huit confrontations cet adversaire des Balkans à qui ils n'avaient inscrit qu'un but en 630 minutes jusque-là.

Voilà le Luxembourg lancé aux trousses de la Slovaquie pour la deuxième place du groupe. Il s'agit désormais de passer de bonnes vacances avant les retrouvailles le 8 septembre contre l'Islande. Un adversaire qui pourrait déjà être hors du coup en cas de défaite au Stade de Luxembourg. Les deux mois et demi qui séparent l'exploit de Zenica de cette échéance doivent apaiser un climat qui ne correspond pas aux Lions Rouges. Les têtes brûlées l'auront probablement compris au regard de cet exploit.