Le championnat féminin opère une mini-révolution

Avec deux équipes de moins et la volonté d’apporter une dose de compétitivité en plus, la compétition dames entre dans une nouvelle ère dès ce samedi.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Que de chemin parcouru depuis 26 ans et le retour d’un championnat féminin laissé à l’abandon pendant une demi-douzaine d’années. D'une ligue, on se retrouve aujourd’hui à une compétition à trois échelons avec 35 équipes sur la ligne de départ.

Lire aussi :

Luc Holtz: «On a tous ce rêve devant nous»

«C’est fou de voir ce changement», constate Annick Henkel, pilier du SC Ell. «Je me souviens encore de mes débuts à Lintgen il y a 20 ans. Tout a tellement évolué. Le football mais aussi les structures. J’ai beau continuer à faire du fitness, je pense que ce sera l'une de mes dernières saisons», témoigne la joueuse de 36 ans.

De 12 à 10 clubs parmi l'élite

Le paradigme a changé. Encore un peu plus à l'aube de cet exercice avec un reformatage opéré par les instances dirigeantes. Il y a désormais 10 clubs parmi l'élite, soit deux de moins que la saison dernière. Dix-huit matchs sont programmés dans une première phase suivis de play-offs pour fixer les positions dans le Top 4 et des play-downs pour déterminer quelle équipe descendra et quelle autre disputera un match de barrage pour se maintenir.

Un changement de logiciel plutôt bien accueilli dans l'ensemble. «Cette formule va dans le bon sens. On devrait avoir moins de scores fleuves et les play-offs peuvent permettre aux équipes classées de la deuxième à la quatrième place de combler leur retard sur le leader bien que j'ai un doute tant le Racing domine la compétition», concède Adrien Daniele. L'entraîneur de l'Entente Wormeldange-Munsbach-Grevenmacher souligne l'intérêt que portent les filles pour disputer des matchs au couteau.

Mélody Laurent (33 ans), elle, est animée d'un double sentiment. «J'adhère à cette formule car je pense que les positions vont se resserrer et que ça donnera plus de matchs excitants, mais je me dis aussi que l'équipe qui finira à la première place de phase régulière pourrait aussi se faire surprendre.»

Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va aller les détrôner mais j'ai l'impression que l'étau se resserre Mélody Laurent Capitaine de Mamer

Les points et la différence de buts à la suite de la première phase seront conservés. De quoi bousculer le Racing? Le club de la capitale maîtrise son sujet depuis quatre ans et vient tout juste d'être éliminé en Ligue des champions par le PAOK (1-6). «Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va aller les détrôner mais j'ai l'impression que l'étau se resserre. La carotte de la Ligue des champions a aiguisé l'appétit de beaucoup de clubs. On en parle un peu partout. Le Racing a montré l'exemple. À nous de profiter de cette dynamique», poursuit la capitaine de Mamer. «Peut-être que leur marge de manœuvre est moins importante. Beaucoup de clubs ont transféré et une équipe promue comme Hesperange aura des ambitions», dit encore Annick Henkel.

Un paquet d’équipes semblent capables de prendre le train des play-offs. «On a toujours l’ambition de faire mieux saison après saison. Nous disposons d'un vivier important avec beaucoup de jeunes joueuses. Il nous faut passer un cap contre les meilleures équipes et accrocher de temps à autre un match nul», ponctue la joueuse du SC Ell, habituel poil à gratter de la compétition.

Tout peut aller très vite dans le foot féminin Adrien Daniele Entraîneur de Entente Wormeldange-Munsbach-Grevenmacher

Du côté de Wormeldange, on affiche aussi clairement la couleur. «Avec dix recrues, j'ai quasiment 80% de moyens en plus que la saison dernière», confesse Adrien Daniele. «Mais nous aurons besoin d'une période de rodage Tout dépendra du temps que ça durera mais dans le meilleur des cas, on pourrait postuler au Top 4. Mais on en est loin. Le projet, c'est de stabiliser l'équipe. Le club est tout de même passé d'une quatrième place il y a deux ans à la lutte pour le maintien la saison dernière. Tout peut aller très vite dans le foot féminin.»

Dauphines du Racing la saison dernière et battues par le club de la capitale en finale de la Coupe de Luxembourg, les Maméroises abordent forcément la compétition avec des ambitions. «J’ai envie de dire qu’on a un petit truc en plus que la saison dernière. Tous les postes sont doublés alors que lors de la phase retour il y a quelques mois, on était pile à 16 à chaque match», avoue Mélody Laurent.

Ce casting rassemble beaucoup d’équipes ambitieuses et a priori peu de victimes consentantes même si ce sera difficile pour l’Entente Rosport-USBC alors qu’un point d’interrogation figure derrière le SC Bettembourg, saigné cet été.