Le Fola et le F91 ont changé de méridien

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

0

Rosport et Schifflange ne se sont jamais rencontrés dans l’élite. Il s’agira donc d’une première ce dimanche au Camping. Les deux équipes sont chargées d’ondes positives après une entame de saison prometteuse. Schifflange a fait preuve de caractère pour effacer une ardoise de deux buts face à l’Union Titus Pétange et Rosport n’a pas manqué d’audace ni de tempérament pour émerger à Mersch.

Lire aussi :

Les nouveaux riches s'affrontent pour une place en barrage

Mehdi Kirch, Kevin Nakache et Mickäel Garos savent combien il est difficile de s’imposer le long de la Sûre. Ils administreront une petite piqûre de rappel à leurs jeunes camarades.

2

On ne parlera pas encore de bête noire mais de poil à gratter tenace. L’Union Titus Pétange aime jouer contre Hesperange à qui il a mis quelques bâtons dans les roues ces deux dernières saisons. Il y avait d’abord eu cette victoire du club du Bassin Minier au Holleschbierg (2-0) au début de l’exercice 2021-2022 puis le match nul (3-3) la saison suivante suivi d’un nouveau succès de l’UTP (2-1) qui devenait la première équipe à faire chuter le Swift la saison dernière. Soit deux victoires en quatre matchs.

Que vaut ce statut à l’heure où Hesperange a reformaté son logiciel? Une partie du staff va retrouver un club qui lui tient à cœur. La venue d'une «bête» blessée après sa sortie de route européenne n’est pas nécessairement du pain béni pour un club qui a dilapidé deux points à Schifflange samedi dernier.

4

On ne doute pas que l’ensemble de l’équipe du Racing sera motivée à l’idée de croiser le fer avec Differdange 03 dans ce qui est devenu un classique du championnat. Mais pour quatre joueurs du club de la capitale, ce match dégagera un parfum particulier. Fatih Ehren, Farid Ikene, Edvin Muratovic et Andreas Buch sont tous passés par Oberkorn et y ont connu des fortunes diverses. Le défenseur turc n’en gardera pas un souvenir impérissable et le milieu de terrain était encore un peu tendre pour s’imposer. Quant aux deux attaquants, ils ont balisé leur passage. On pense notamment au duo que formait le puissant Allemand avec Bertino Cabral à la pointe de l’attaque.

Lire aussi :

La BGL Ligue fait son cinéma avant les trois coups

Dans le camp d’en face, Romain Ruffier déposera un sac rempli de souvenirs dans un vestiaire qu’il a fréquenté pendant sept saisons. Differdange et le Racing semblent avoir pris des chemins différents. La confrontation des deux projets n’en sera que plus intéressante.

11

On ne retrouvait que leurs noms au palmarès de la BGL Ligue ces onze dernières années jusqu’à l’arrivée du Swift. Dudelange et le Fola, tractés alors par des mécènes, se sont livré de fabuleux duels avant de rentrer dans le rang progressivement. On ne parlera pas encore de nostalgie mais presque en évoquant ce duel qui sera disputé au Stade Mayrisch. Le club doyen, huit fois champion, a raté la première marche de la compétition à Oberkorn. Depuis la saison dernière, la lutte est devenue son combat quotidien. Et quand on trouve son salut dans les prolongations d’un match d’appui, on ne lâche pas l’affaire de sitôt la saison suivante.

Dudelange, lui, n’a pas encore dit son dernier mot dans le peloton de tête même s’il ne fait plus partie des favoris pour le podium. Une victoire dans la Métropole du Fer pourrait l’installer sur une marche intéressante et son calendrier n’est pas franchement le plus cabossé. Pourquoi, dès lors, ne pas prendre racine?

64

C’est le nombre de changements opérés lors de la première journée alors que 80 étaient possibles. Depuis cette saison, les entraîneurs peuvent changer cinq joueurs en cours de match. Plusieurs techniciens militent depuis longtemps pour cette règle afin de faire souffler des garçons qui en ont besoin ou d’injecter du sang frais pour infléchir la tendance d’un match. Six clubs ont profité à plein de cette nouveauté, d’autres en sont restés à trois changements et d’autres encore ont choisi la voie médiane.