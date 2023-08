Le Progrès bourreau du Swift, Wiltz et Mersch ouvrent leur compteur

Niederkorn a terrassé Hesperange au terme d’un match peu emballant et haché par les coups de sifflet intempestifs de l’arbitre allemand. Mersch et Wiltz ont enfin signé leur première victoire en bas de classement.

Walid Jarmouni (en noir et jaune) et le Progrès Niederkorn ont bousculé le Swift Hesperange de Clément Couturier (en rouge). © PHOTO: Yann Hellers

L'affiche du jour: Progrès-Swift

Elle a tourné à l’avantage de Niederkorn qui a fait plier Hesperange dans une fin de match devenue irrespirable. Non pas tant par la qualité des débats mais par le côté imprévisible qu’a donné à la partie l’arbitre allemand.

Le récital du directeur de jeu débutait à la 60e minute avec un double carton jaune pour Antoine Mazure, coupable aux yeux de l’arbitre d’avoir contesté de façon trop véhémente l’une de ces décisions. Le Progrès, en infériorité numérique, faisait alors le gros dos alors que le Swift touchait le montant adverse sur une frappe de Moussa Seydi.

L'arbitre de la rencontre a dégainé facilement les cartons. Un peu trop même... © PHOTO: Yann Hellers

Puis ce fut au tour du défenseur visiteur Simão Martins d’écoper d’un second avertissement synonyme d’expulsion pour une faute à l’apparence anodine. Hesperange accusait le coup et Mayron de Almeida choisit ce moment de flottement pour placer un coup franc dont il a le secret dans les filets de Geordan Dupire (1-0). Le match avait choisi son camp.

Ricardo Delgado, à peine entré en jeu, était expulsé et Brian Amofa ajouta un clou dans le cercueil hespérangeois (2-0). Plus que des conséquences comptables, cette défaite risque de faire entrer Hesperange en ébullition. L’élimination précoce en Conference League avait déjà installé un climat de crise. L’issue de ce choc va davantage fragiliser la position de Carlos Fangueiro dont le bilan après dix matchs officiels n’est pas reluisant. Le Swift a perdu quatre fois, a gagné à cinq reprises et a signé un nul. Il a surtout encaissé à chacune de ses sorties.

Dans l’autre camp, l’euphorie va rapidement céder la place à l’angoisse d’une semaine décisive côté coulisse. Mayron de Almeida devrait s’engager avec un club belge ce lundi et le Progrès doit annoncer deux nouvelles recrues avant la fin de la semaine.

Le chiffre du jour: 1

Ce dimanche 27 août restera gravé dans le marbre merschois. Pour la première fois de son histoire, le Marisca a gagné un match en BGL Ligue. Le promu a fait les choses dans l’ordre. Après deux revers, il a signé un match nul puis un succès ce dimanche au Fola (2-1).

Ce sont ses deux buteurs de la saison dernière qui se sont mis en évidence. Benjamin Bresch a porté ses couleurs au commandement en début de match en transformant un penalty puis Joel Rodrigues a donné les trois points aux visiteurs toujours sur penalty mais après s’y être repris à deux fois.

Mersch double ainsi son adversaire au classement et se donne des raisons d’espérer après un début de championnat un peu poussif. Wiltz peut être associé au chiffre du jour pour avoir lui aussi ouvert son compteur face à une équipe de Schiffflange (2-1) qui, elle, n’avait pas encore connu la défaite.

L'homme du jour: Andre Redekop

On ne sait pas encore de quel bois se chauffe Andre Redekop, mais on devine qu’avec sa pioche allemande, Rosport pourrait passer l’hiver au chaud. La recrue estivale a inscrit deux des trois buts du Victoria face à l’Union Titus Pétange qui tarde à confirmer sa bonne saison dernière.

Andre Redekop, une bonne pioche pour Rosport en ce début de saison. © PHOTO: Christian Kemp

Le natif de Paderborn a 28 ans et déjà une certaine expérience derrière lui avec un passage notamment à Mannheim. Déjà buteur contre Schifflange et à Hesperange, il porte son total à quatre réalisations. Le club de la Sûre a décidément un certain flair pour dénicher des trouvailles qui rapportent gros.

Au rayon des hommes en forme, on notera que Ahmed Mogni, l’artificier de la Jeunesse, a lui aussi marqué à deux reprises et pointe en tête du classement avec 5 buts. Son club a terrassé le Racing et pointe à la deuxième place.

Le questionnement du jour: Mondorf et sa défense

La défense de Mondorf interpelle. Elle vient d’encaisser quatre buts à Strassen (4-2) qui s’ajoutent aux neuf pris lors des trois premières journées. Ce qui fait un total de 13, soit le plus mauvais de la BGL avec le Fola.

Florik Shala, Conrad Azong et Lukas Sever ont été à la fête contre Mondorf. © PHOTO: Stéphane Guillaume

Le transfert de Pit Simon n’est, à ce jour, pas une réussite et il n’est pas interdit de penser que le club explorera toutes les pistes dans les prochaines heures pour s’offrir une pioche un peu plus heureuse.