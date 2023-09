Le roundnet tisse sa toile au Luxembourg

Un mini trampoline et une balle font le bonheur des adeptes du roundnet, ce sport tendance que l'on pratique un peu partout et de plus en plus au Luxembourg.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

C’est comme une tente qu'on lance en l'air et qui se déploie d’elle-même. Le roundnet est aussi facile à installer et encore bien plus rapide à ranger. Il appartient à cette catégorie de sports de plus en plus à la mode qui joignent l'utile à l'agréable. Un peu comme le pickleball qui demande un filet, une raquette et quelques lignes pour délimiter le terrain.

Lire aussi :

Essayer le pickleball, c'est l'adopter!

Le procédé est encore plus simple ici car on peut le pratiquer sur une surface dure, à la plage ou encore sur l'herbe. «C'est la tendance la plus marquée avec une appétence certaine pour les parcs de la part des étudiants», explique Kiko Menichetti, l'un des initiateurs au pays. «L'idée est née il y a trois ans pendant la covid. On cherchait une activité entre potes qui respectait les règles à suivre pendant la pandémie. Un sport de plein air qui se pratique à quatre collait parfaitement à l'actualité et c'est parti ainsi.»

De 4 à 50 pratiquants

Le parc de Belval sert d'écrin à cet élan. De dix, la bande a tôt fait de passer à 20 puis à 30. «On compte aujourd'hui une cinquantaine de pratiquants», poursuit Kiko qui explique comment les choses sont en train de se structurer. «On a d’abord fondé un club car c'était la condition pour trouver un hébergement en hiver dans un hall sportif, en l'occurrence à Sanem. Puis on a émis le souhait de rejoindre la Luxembourg Field Sports Federation (LFSL) qui rassemble d'autres sports comme le frisbee. Ça doit nous faciliter la vie pour des raisons administratives (assurance, médico, …).»

Les prochains (Championnats du monde) sont programmés à Londres l’année prochaine et on aimerait y aller Kiko Menichetti Initiateur du Roundnet au Luxembourg

Il faut ensuite étendre sa toile et tenter d’y attraper de plus en plus d’adeptes. La première édition du Roundnet Luxembourg Open organisée ce samedi sur le terrain de football de Belvaux tombe à point nommé pour exposer un peu plus ce sport en vitrine. «C’est un peu grâce au président du club de foot que cette collaboration est née. Ses enfants se sont rapidement piqués au jeu et l'idée a germé de mettre sur pied cette compétition. Vingt équipes sont inscrites. La phase de poule s’est déroulée en matinée puis un système par élimination a déterminé l’équipe gagnante l’après-midi», poursuit Kiko Menichetti qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

«C’est très en vogue en Belgique, en France et encore plus en Allemagne où il existe une vraie culture des parcs. On retrouvait d'ailleurs des équipes de ces pays limitrophes à notre tournoi. Mais nous aussi on veut s'exporter. Les premiers Championnats du monde ont eu lieu en Belgique l'année dernière, les prochains sont programmés à Londres l’année prochaine et on aimerait y aller.»

L'invitation est lancée. Elle pourrait faire naître des vocations autour d’un mini-trampoline dont il faut apprivoiser les rebonds. Ça se joue à deux contre deux et ça consiste à rabattre de la paume de la main la balle sur la toile sans que l’équipe adverse ne parvienne à en faire de même. Le premier binôme à 15 points remporte la manche. Il faut deux points de différence. Le plafond est limité à 17 points, ce qui donne une balle de match en cas d'égalité à 16.

«Il faut de la dextérité, de l’anticipation et de la vitesse», résume Kiko. «J’aime ce sport car il y a la notion de 360° en opposition à un face-à-face. Ici, ça peut partir dans tous les sens.» Et on n'a sans doute pas fini d'explorer toutes les facettes de la discipline qui se veut évolutive. «La règle du service vient de changer. Il s’agit d’envoyer la balle à partir d’une ligne située à 2,10 m de la toile alors qu’elle était située à 1,80 m avant. Ça favorise les échanges.» Et probablement l'adhésion à un sport que l’on appelle aussi spikeball dans sa version plus commerciale et qui peut se pratiquer à n'importe quel âge. En mode loisir ou en compétition. Pourvu qu'il offre un moment de détente et de défoulement.