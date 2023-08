Le Swift dit au revoir à l'Europe sur la pointe des pieds

Share this with email

Hesperange n’a pas été à la hauteur de l’enjeu ce jeudi au Stade de Luxembourg. Le champion du Luxembourg a quitté la Conference League sur une victoire (2-1) qui ne résonne même pas comme un lot de consolation face au champion nord-macédonien, le FC Struga. Obligé de remonter un handicap de deux buts pour au moins jouer une prolongation, le Swift s’est mis dans la difficulté tout seul comme au match aller. Cette fois, ce ne fut pas une erreur du gardien qui précipita la chute des Rouges, mais une faute de marquage qui permit à Besart Ibraimi, déjà auteur de trois buts au match aller, d’ajuster une tête sur un centre de Vangjel Zguro (1-0). On jouait la 17e minute et, comble de l’ironie, le Swift s’était retrouvé en supériorité numérique une minute auparavant lorsque l’arbitre maltais renvoyait au vestiaire Marjan Radeski coupable d’un crachat.

Struga proche du break

Ce coup du sort n’affecta absolument pas les Nord-Macédoniens. Non contents d’être déjà devant au tableau d’affichage, ils étaient à deux doigts de doubler les chiffres lorsque ce diable d’Ibraimi partait à la limite du hors-jeu et se présentait seul devant Geordan Dupire. Il fallait un retour en catastrophe sur sa ligne de Clément Couturier pour empêcher les visiteurs d’évoluer littéralement sur du velours.

Une Macédoine indigeste

Pas assez vif ni assez précis dans le jeu de transition, Hesperange tournait en rond. Carlos Fangueiro opérait un premier changement à la demi-heure de jeu. Brian Nouvier relayait Davis Spruds sur le flanc gauche. Le défenseur letton se demandait pourquoi il était sorti. Quelques minutes auparavant, Dupire avait dû une nouvelle fois intervenir des points pour éloigner un ballon délivré par Mentor Mazrekaj sur corner (24e).

© PHOTO: Yann Hellers

Les Rouges mirent enfin le nez à la fenêtre dans le troisième quart d’heure avec une frappe déviée de Dominik Stolz (31e), puis un envoi de Rachid Alioui contré de la tête par Sava Radic (39e). Les bonnes intentions ne manquaient pas mais Struga ne restait pas inactif et se procurait encore une balle de break lorsque Bunjamin Shabani tentait d’exploiter une perte de balle de Brian Nouvier. L’attaquant tirait à côté.

Les Rouges mirent enfin le nez à la fenêtre dans le troisième quart d’heure avec une frappe déviée de Dominik Stolz. © PHOTO: Yann Hellers

Fangueiro brouillait encore les pistes au retour des vestiaires. Jérôme Simon ne revenait pas sur le terrain et Paul Ayongo prenait place en pointe au côté de Dominik Stolz. L’attaquant ghanéen sema la pagaille dans les 16m adverses mais Vedran Kjosevski, le gardien nord-macédonien, était en état de grâce ce jeudi.

Ultimatum face à Rosport

Il devait toutefois s’incliner sur un envoi de Gustavo Hemkemeier qui s’est repris à deux fois pour ajuster la mire et relancer un peu de suspense dans le match (1-1, 70e). Les Blancs de Struga jouaient la montre depuis longtemps et usaient de tous les subterfuges pour perdre du temps. Les Blancs se laissaient tomber les uns après les autres sur le terrain. Une situation qui agaça Hesperange au plus haut point. L’équipe locale ne rendit pas un ballon sorti par les visiteurs, ce qui apporta encore un peu plus de tension dans un match devenu long comme un jour sans pain. C’est à la moitié du temps complémentaire que Lado Akhalaia exploitait un corner de Stolz pour donner la victoire à son équipe. Le réveil était toutefois trop tardif pour Hesperange qui quittait la scène européenne par la petite porte.

1 / 2 © PHOTO: Yann Hellers

2 / 2 © PHOTO: Yann Hellers





Plombé par une première mi-temps désastreuse au match aller, le Swift ne brilla pas non plus avant la pause au Stade de Luxembourg. Sa remontada était un peu molle pour déboucher sur une qualification. Le climat va inévitablement se tendre après cette sortie de route inattendue à ce stade de la compétition. La réception de Rosport, dimanche, va déjà sonner comme un ultimatum pour Carlos Fangueiro qui n’aura gagné que trois des huit premiers matchs officiels du club cette saison. Le Swift, a, en outre, encaissé au moins un but à chacune de ses sorties et a souvent éprouvé les pires difficultés à en inscrire au moins un.

Le club doit aussi faire son mea culpa avec sa politique de transferts illisible. Comment un entraîneur peut-il réclamer un avant-centre de taille alors qu’il dispose d’un groupe de 35 joueurs?