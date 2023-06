Le Swift pas épargné, Niederkorn mieux logé

Pour son retour sur la scène européenne et la découverte de la Ligue des champions, Hesperange n’a pas eu de chance au tirage. Le Swift a hérité du Slovan Bratislava, l’adversaire le plus redoutable parmi les équipes qui figuraient dans les mini-groupes tirés le matin même. Le nom du champion du Luxembourg est sorti en tout dernier. Le match aller aura lieu au Tehelné pole le 11 ou le 12 juillet, l’antre du Slovan et le stade qu’utilise souvent l’équipe nationale sauf… contre le Luxembourg où la rencontre avait eu lieu à Trnava il y a quelques semaines.

Le club de la capitale slovaque est la référence ultime au pays avec 21 titres de champion national raflés dont cinq à la suite ces dernières saisons. Le Slovan trimbale aussi une fameuse réputation historique puisqu’il a épinglé huit titres nationaux du temps de la Tchécoslovaquie et qu’il fut le seul au pays à soulever la Coupe des vainqueurs de Coupe contre le FC Barcelone en 1969. Le club est entraîné par Vladimir Weiss, l’une des légendes du pays et père d’un fils qui porte le même prénom et qui joue au Slovan comme en équipe nationale à 33 ans.

Hesperange, lui, s’apprête à connaître sa troisième expérience sur la scène continentale. La première remonte en 1990 face au Legia Varsovie et la seconde est beaucoup plus fraîche puisqu’elle date de 2021 face aux Slovènes de Domzale. Le Swift n’a jusqu’ici remporté aucun de ses quatre matchs et s’apprête à défier un adversaire que le FC Differdange a croisé sur sa route européenne avant. Cinq clubs slovaques ont ainsi déjà rencontré des opposants luxembourgeois et les cinq se sont qualifiés. Sur les huit matchs disputés, seul l’Avenir Beggen en a remporté un. C’était face à l’Inter Bratislava. Le Swift a repris le chemin des terrains le lundi 12 et devrait disputer son match retour au Stade de Luxembourg le 18 ou le 19 juillet.

Dudelange à l'heure irlandaise

Le tirage s’est semble-t-il montré un rien plus clément pour les deux clubs engagés en Conference League bien qu’on s’attende à deux grands sauts dans l’inconnu. Niederkorn a pris le temps de se reconstruire et va enfiler sa tenue de gala européenne après deux ans d’absence. Le Progrès accueillera les Kosovars du SC Gjilani, troisième du dernier championnat et bien loin des deux premières équipes.

Ce club va souffler cette année ses 29 bougies sous cette appellation. Il existait déjà auparavant sous le nom d’Etoile Rouge Gjilane avant le morcellement de la Yougoslavie. Le SC Gjilani va vivre sa troisième expérience européenne et Niederkorn sera son quatrième adversaire. Il avait passé le tour préliminaire de l'Europa League en 2020 contre les Saint-Marinais de Tre Penne avant de perdre contre l’APOEL Nicosie. La ville de Gjilan est située au sud-ouest du pays, pas très loin de la frontière serbe. Le match aller devrait se dérouler au Parc d’Oberkorn le jeudi 13 juillet et le retour une semaine plus tard.

Enfin, Dudelange accueillera au match aller les Irlandais du St-Patrick’s Athletic FC, vénérable institution irlandaise basée à Dublin et qui compte sept titres nationaux, le dernier remontant en 2013. Le F91 compte quelques points de repère. Ce même adversaire avait éliminé la Jeunesse en 2016 au premier tour de l’Europa League grâce à la règle du but inscrit à l’extérieur.

Quant aux Dudelangeois, ils s’étaient cassé les dents sur l’UC Dublin en 2015 aussi à cause du but à l’extérieur puis avaient volé en éclat il y a deux ans face aux Bohemians Dublin en Conference League. St-Patrick’s a terminé troisième de son dernier championnat. Le football irlandais est souvent visité par des clubs luxembourgeois à qui ça ne réussit pas souvent. Sur huit confrontations, deux ont tourné en faveur des clubs grand-ducaux.

En reconstruction, Dudelange ne partira pas favori de cette double confrontation. Le match aller est programmé le jeudi 13 juillet au Stade Nosbaum et le retour une semaine plus tard dans les faubourgs dublinois.