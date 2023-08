Le Swift pour ouvrir la voie, le reste de la cordée aux aguets

Share this with email

Quatre victoires sinon rien. La formule est lapidaire. Elle résume l’équation que devront résoudre les quatre clubs luxembourgeois encore en lice en Europa Conference League s’ils veulent voir le troisième tour. Il faut encore ajouter une nuance, et pas la moindre: Dudelange et Niederkorn doivent en plus effacer une ardoise de deux buts.

Hesperange ouvre le bal ce mardi (20h) au Stade du Luxembourg face aux New Saints. Le champion du Luxembourg est le club grand-ducal qui semble le mieux placé pour disputer deux matchs supplémentaires dans cette compétition. Même la suppression de l’avantage lié au but à l’extérieur ne doit pas empêcher le Swift de distancer des Gallois inférieurs au match aller mais qui ont profité des largesses laissées par les visiteurs pour rester en vie (1-1).

Le déclic pour Dominik Stolz?

Plus vif, plus homogène, avec de meilleurs techniciens, Hesperange a tous les atouts dans sa manche pour défier le champion de Macédoine du Nord ou celui du Monténégro dans une semaine. Il faudra juste gérer une pression qui se fait naissante dans le club du Holleschbierg où personne ne comprendrait un échec à ce stade de la compétition avec les forces vives qui garnissent ce noyau.

Carlos Fangueiro s’est permis de donner du temps de jeu à de nouveaux éléments mardi dernier pour étendre encore un peu plus le champ des possibles s’il fallait faire la différence dans la seconde partie du match. Mais ce sont d’abord les tauliers qui iront au feu, Dominik Stolz en tête. Le stratège allemand doit évacuer une fois pour toutes cette frustration générée par deux penalties manqués lors des deux derniers matchs du Swift. Il n’y a pas meilleur moment que ce mardi soir pour relancer la machine et rejoindre Aurélien Joachim sur la troisième marche des meilleurs buteurs d’un club au pays sur la scène continentale.

Le F91 Dudelange au pied du mur

Samir Hadji n’est pas non plus très loin dans ce classement, avec ses six réalisations. L’attaquant marocain, que Jay Shoffner associe à Oege Van Lingen sur le front de l’attaque dudelangeoise, cherche lui aussi à dégripper les rouages. Il ne lui a manqué que quelques centimètres pour alimenter à nouveau son compteur européen jeudi dernier dans la chaleur maltaise. Voilà qui aurait pu donner une tout autre couleur au match finalement perdu (0-2) par le F91 face à Gzira United.

Le résultat est mauvais et on a beau fouiller dans les archives, on ne retrouve nulle part la trace d’une telle remontada après avoir perdu de deux buts un match aller à l’extérieur dans le passé européen du club. Il n’est certainement pas trop tard pour écrire l’histoire et enfin éliminer un club maltais. Le F91 récupérera Ismaël Sidibé, de retour de suspension mais devra se passer de Yahcuroo Roemer, exclu jeudi dernier. Coup d’envoi à mercredi 19h30 au Stade Nosbaum.

Le Progrès et Dudelange en lice jeudi

Jeudi, les deux clubs de la commune de Differdange devront sortir le grand jeu pour voir plus loin. Niederkorn a un handicap de deux buts à remonter face aux Danois du FC Midtjylland (19h30 à Oberkorn). Les Jaune et Noir sont habités par une foi inébranlable. Lorsque l’on pose la question à Brian Amofa sur le début du championnat, le milieu de terrain a la lucidité de nous rappeler qu’il existe avant cela un match retour européen. De l’extérieur, l’obstacle scandinave apparaît, si pas insurmontable, très difficile à contourner. Les Rangers semblaient aussi un os impossible à ronger et pourtant ils l’ont fait. Certains ne manqueront pas de leur rappeler.

Enfin, Differdange aura eu une semaine pour évacuer sa frustration du match aller face aux Slovènes du NK Maribor, auteurs de l’égalisation dans les arrêts de jeu (1-1). Les décisions de fin de match contestées et contestables ne doivent pas empoisonner un retour qu’il faudra aborder avec la même maturité que l’aller. L’équipe de Pedro Resende dispose des armes pour contrer un adversaire solide mais pas pétillant non plus. Maribor comptera sur les supporters du stade Ljudski pour faire la différence et défier les Turcs de Fenerbahçe au tour suivant. La carotte est alléchante. Elle n’a pas non plus échappé aux Differdangeois. Premiers éléments de réponse ce jeudi dans le nord-est de la Slovénie.