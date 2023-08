Le Swift terrasse d’irréductibles Gallois

Vainqueur des New Saints (3-2) mardi soir au Stade de Luxembourg, Hesperange s’est qualifié pour le troisième tour de la Conference League et voyagera en Macédoine du Nord la semaine prochaine pour défier Struga.

Jamais un club gallois n'avait éliminé un adversaire luxembourgeois dans un match européen! Le constat est toujours d’actualité après la qualification du Swift ce mardi soir aux dépens des New Saints au Stade de Luxembourg.

Mais ce fut tout, sauf simple! Parce que le champion du Luxembourg est toujours en rodage. Que certains automatismes prennent du temps à se mettre en place, que les organismes sont soumis à de rudes charges de travail et qu'il y a ces petits relâchements coupables qui ont tendance à remettre l'adversaire dans le jeu.

Pour la troisième fois en quatre matchs depuis le début de cette campagne, le Swift a mené au score. Et pour la troisième fois, il s'est fait rejoindre. On jouait la 22e minute lorsque l'arbitre maltais estimait que Martins avait commis une faute sur Holden. Le penalty était transformé par McManus. The New Saints revenaient à égalité après avoir offert le premier but à Dominik Stolz sur une mauvaise passe que l'Allemand exploitait d’une frappe entre les jambes de Roberts (1-0, 2e).

Il fallait encore et toujours remettre l’ouvrage sur le métier et faire preuve d'une patience récompensée peu après l’heure de jeu lorsque Skenderovic déposait un coup franc sur la tête de Spruds. Le Letton, entré en jeu après la blessure de Sacras, remisait au second poteau pour Alioui qui ouvrait son compteur buts. L'affaire a pris une tournure plus définitive lorsque Martins a échappé à la vigilance de l’arrière-garde britannique pour croiser une frappe qui donnait une avance de deux buts à l'équipe locale à 25 minutes de la fin.

Un suspense étouffant

Il en fallait encore plus pour réduire au silence des Gallois qui profitaient des errances de la défense hespérangeoise pour revenir au score sur un coup franc destiné à McManus, coupé dans son élan par Dupire. La victime s'est fait justice elle-même et a inscrit son second but de la soirée pour relancer un suspense qui devenait étouffant au cœur d'une soirée pourtant fraîche.

L'air de rien, le Swift venait de concéder un quatrième penalty en deux matchs. Tous transformés. Alors que le champion du Luxembourg, lui, a manqué ses deux derniers. Carlos Fangueiro était déçu par ces faits de match, mais rapportait les propos de son défenseur Martins qui jurait qu'il n’avait commis aucune faute sur la première sanction sifflée.

L'entraîneur portugais a félicité ensuite ses joueurs pour leur état d’esprit irréprochable et leur bravoure dans une double confrontation qui aura usé les organismes et laissé des traces. Sacras est sorti blessé, Skenderovic a joué avec une légère contracture et a dû quitter le terrain avant la fin du match. Des crampes sont apparues et des joueurs ont encore besoin de temps de jeu pour se mettre à niveau. Peut-être que le premier match de championnat ce dimanche à Strassen vient à point nommé pour remettre tout ça à jour. Dès lundi, il faudra se tourner vers Struga, le prochain adversaire du Swift. Le champion en titre de Macédoine du Nord s'est débarrassé de Buducnost Podgorica ce mardi soir et recevra le Swift jeudi prochain à Skopje.