Les cinq clés du match au sommet entre Hesperange et Dudelange

Football (BGL Ligue, 25e journée)

Coup de projecteur sur le choc entre les deux meilleures équipes de la compétition programmé ce dimanche à 16h au Holleschbierg.

Le contexte. À six journées de la fin, Hesperange possède trois points de plus que Dudelange et une différence de buts (+11) appréciable en sa faveur. C'est-à-dire un peu plus qu'une victoire. Le Swift a donc le droit de brûler encore un joker. Un raisonnement dangereux tant les dynamiques prennent rapidement le dessus sur les mathématiques. Hesperange ne peut donc pas être battu s'il veut conserver le statut très symbolique de favori à l'entrée de la dernière ligne droite. Il n'a pas encore perdu sur son terrain depuis le début du championnat et sa victoire nette et sans bavure au match aller (4-0) à Dudelange lui confère un avantage psychologique certain. Avantage Hesperange.

Les forces en présence. Hesperange a l'embarras du choix, mais pas tant que ça. Les premières licences et les joueurs transférés limitent la marge de manœuvre de Pascal Carzaniga qui ne peut pas se tromper dans ses choix. Curieusement, la meilleure artillerie du pays n'a trouvé comme titulaire indiscutable à la pointe de son système qu'un attaquant de soutien: Dominik Stolz.

C'est assez incroyable de constater qu'aucun des sept «9» n'ont séduit. Certains sont partis. Tôt dans la saison (Mokulu), dans l’anonymat (Guirassy) ou au mercato (Morabit). D'autres ne se sont jamais imposés (Habbas, Deville, Hakhalaia, Shala). «Caza» devra scanner les performances de ses latéraux pour donner le change à une équipe dudelangeoise prévisible dans sa composition même s'il faudra remplacer João Magno. Marc Thomas est une hypothèse si Fangueiro ne change pas de système. L'autre alternative consisterait à proposer une animation en 4-4-1-1 avec le seul Hadji en pointe. On doute que l'entraîneur portugais, très attaché à son système, ne change son fusil d'épaule. «Vova», qui aurait pu constituer une solution pour le milieu de terrain, sera trop court pour ce choc. Avantage Hesperange.

La forme. Branché sur le courant alternatif en début d'année, Dudelange a retrouvé son rythme de croisière de la première partie de saison. Un régime fait de victoires. Le champion en titre vient d'en enchaîner cinq dont une très importante face à l'Union Titus Pétange au terme d'un match spectaculaire à souhait (3-2) qui lui permet de rêver du doublé et de rester surtout en lice sur deux tableaux. Si les imperfections demeurent en défense, l'animation offensive a retrouvé son brio avec deux attaquants qui se sont mis au diapason.

L'absence dans ce contexte de João Magno, suspendu dimanche, risque de peser son poids. La forme d'Hesperange est plus insondable. On sent le club d'Hesperange moins souverain que lors de la phase aller. Il a laissé des plumes face à Etzella, il a été menacé par Mondercange. Battu pour la deuxième fois cette saison mercredi en Coupe de Luxembourg à Differdange, il s'est délesté d'un poids, mais n'a pas séduit du tout. Avantage Dudelange.

Le calendrier. Il est presque identique à l'un ou l'autre détail près. Quatre des cinq prochains adversaires des duettistes sont les mêmes. Hesperange a déjà joué contre Mondercange, mais devra se farcir un dernier déplacement à Niederkorn alors que Dudelange a déjà affronté le Progrès. Reste à voir si les Jaune et Noir auront encore un rang à défendre ou s'ils seront peut-être absorbés par une Coupe de Luxembourg qui leur échappe depuis 1978. Le F91 se déplacera à Rosport alors que le club de la Sûre s'en ira, lui, au Holleschbierg. Enfin, on se souviendra que le Swift a inversé l'ordre des matchs face à la Jeunesse en raison de travaux qui concernent ses infrastructures. Il ira donc à la Frontière lors de l'avant-dernière journée. Même si les Eschois ne poursuivent plus d'objectif majeur cette saison, ils sont capables de mettre des bâtons dans les roues des meilleures équipes. Avantage Dudelange.

L'arbitrage. Ce sera l'une des curiosités de la rencontre. La fédération a fait appel à des arbitres allemands pour diriger ce choc. Une décision particulière et un certain désaveu pour l'arbitrage au pays en quête d'un porte-drapeau mais qui est en droit d'attendre un geste fort de son état-major. Les dernières semaines n'ont pas totalement réhabilité la profession au pays avec notamment des hommes en noir issus de l'étage inférieur qui peinent à se mettre à niveau alors que les moins mauvais sifflets du pays stagnent, voire régressent. Mais ce n'est pas en éludant la question que l'on soignera la plaie.

