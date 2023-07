Les Européennes veulent mettre à mal l'hégémonie américaine

Propriété des Américaines depuis 2015, la Coupe du monde féminine de football pourrait bien revenir sur le Vieux Continent, disent en chœur le sélectionneur luxembourgeois Dan Santos et la future joueuse du Swift Justine Oswald.

Il faudra parfois se lever tôt ou carrément être insomniaque pour ne rien manquer de la 9e Coupe du monde de football féminin qui s'ouvre ce jeudi à l’Eden Park d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le pays insulaire s'est associé avec l'Australie pour accueillir les meilleures joueuses de la planète.

A 32 ans, Justine Oswald n'est pas fêlée au point de se relever la nuit, mais la joueuse de Bettembourg jettera un coup d'œil attentif à son pays de cœur, l'Italie. «J'ai des racines là-bas et c'est un pays que j'adore», confesse celle qui préfère encore plus regarder le foot masculin. «Je place la France favorite. Le sélectionneur Hervé Renard est arrivé au bon moment et cette génération a de belles choses à faire.»

Dan Santos ne va pas jusque-là même s'il souhaite le meilleur aux Bleues. Le sélectionneur du Luxembourg imagine bien un duel entre les Américaines et les Anglaises. Ces dernières symbolisent la montée en puissance des nations européennes qui pourraient mettre le grappin sur le trophée ces prochaines années. «La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre ont professionnalisé leur ligue et la Belgique commence à s’y mettre aussi.»

Si les Américaines ont pris autant d'avance, c'est parce que le football faisait partie de la culture sportive féminine depuis longtemps. C'était le sport numéro 1 au pays. Depuis, les grosses nations européennes ont pris le train en marche et sont en train de rattraper leur retard tant d'un point de vue athlétique que sur le plan technique.»

Seules la Norvège (1995), l'Allemagne (2003 et 2007) et le Japon (2011) ont mis à mal l'hégémonie américaine depuis la création de l'épreuve en 1991. L'équipe des États-Unis a été sacrée à quatre reprises et n'a jamais terminé la compétition hors du podium.

«La France recueille mes suffrages mais je regrette que les investissements ne soient pas à la hauteur des attentes comme c'est le cas dans d'autres pays européens», déplore Justine Oswald qui reconnaît que Lyon et le PSG n'ont pas assez de concurrence dans l'Hexagone, même si certaines lignes bougent.

De grands écarts à redouter

Derrière ces places fortes du football féminin, on retrouve des pays que l'on connaît beaucoup moins. Certains bénéficient parfois des quotas réservés aux continents alors que d'autres pays émergents européens pourraient peut-être revendiquer légitimement une présence parmi les 32 nations qui se disputeront le trophée pendant un mois.

«J'ai bien peur qu'on retrouve de sacrés écarts entre les pays. C'est bien simple, dans le football féminin, il n'y a quasiment jamais de surprise», explique Justine Oswald. «Je ne l'espère pas, mais c'est à craindre. Certains pays présents ne sont pas assez armés pour tenir le choc, mais la remarque vaut aussi pour les hommes. On retrouve des 7-2 et des 5-0 dans les coupes du monde masculines», rétorque Dan Santos.

Le parallèle est vite établi avec le Luxembourg qui cherche encore la voilure idéale pour augmenter le niveau de compétitivité de son championnat. Et c'est difficile de trouver des points de comparaison puisque le parcours du Racing sur la scène européenne est éphémère même s'il inspire le respect alors que la sélection ne multiplie pas non plus les matches pour placer le curseur à un endroit bien précis.

«La prochaine Ligue des nations va apporter un nouvel éclairage. Sans doute pas face à la Turquie qui est plus forte, mais la Lituanie comme la Géorgie sont deux nations face à qui on peut gagner 1-0 comme perdre sur le même score. C'est un peu l'histoire de Lettonie que l'on bat l'an dernier, mais on aurait très bien pu perdre ce match.»

Santos ne dispose pas d'un réservoir suffisant pour se permettre de signer des résultats sans les piliers de son groupe. La Ligue 1 grand-ducale, elle, est dominée par le Racing depuis plusieurs années, mais une certaine densité a tendance à s'installer dans le sillage du club de la capitale.

«Je serais curieuse de voir le Racing en Ligue 1 française, mais le club pourrait très bien se sauver», poursuit Justine Oswald qui vient de passer quatre saisons à Bettembourg après ses débuts au pays à Junglinster et qui s'offrira un dernier challenge à Hesperange. «Parce que le coach Gérôme Henrionnet m'a convaincue et qu'il fait de l'excellent travail.»

La présence de gens très bien formés et compétents est une autre clef de la réussite. On n'est sans doute pas près de voir le Luxembourg dans le concert mondial, mais chaque nation peut progresser à son échelle.

En attendant, Justine Oswald mettrait bien une pièce sur la milieu de terrain française Grace Geyoro comme joueuse à suivre lors de cette Coupe du monde. Sans oublier l'Italienne Barbara Bonensea qui a déjà brillé lors du dernier Euro.