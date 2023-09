Les Lions Rouges rugissent de plaisir

Share this with email

Ce n’est pas parce qu’un match n’a pas de fil rouge apparent qu’il est dénué d’intérêt. On a vu beaucoup de choses ce vendredi au Stade de Luxembourg. Des bonnes comme des moins bonnes des deux côtés mais on ne s’est jamais ennuyés.

Au pied du mur, l’Islande devait emballer les débats pour se donner un espoir d’encore croire à la qualification. Ce fut sans doute la chance des Lions Rouges qui en profitèrent dès la septième minute lorsque le gardien Runar Runarsson venait à la rencontre de Leandro Barreiro lancé en profondeur. Le professionnel de Mayence se retrouvait au tapis et l’intervention de la vidéo permettait au Luxembourg d’obtenir un penalty. Maxime Chanot l'a transformé en frappant plein centre à quelques millimètres du gardien (1-0, 9e).

L'Islande a joué avec le feu

La sélection de Luc Holtz ne pouvait pas espérer un meilleur début. La défense locale jouait avec le feu en cherchant systématiquement la relance propre dans les pieds mais l’Islande n’en a pas profité. Les occasions les plus franches furent encore grand-ducales avec une volée de Marvin Martins dans le petit filet (24e) avant qu’Alessio Curci ne profite d’une déviation de la tête de Marvin Martins pour filer seul vers le but nordique mais le gardien gagnait son duel.

1 / 4 © PHOTO: Yann Hellers

2 / 4 © PHOTO: Ben Majerus

3 / 4 Maxime Chanot a marqué le premier but pour les Luxembourgeois. © PHOTO: Yann Hellers

4 / 4 © PHOTO: Ben Majerus









L’attaquant des Francs Borains exploitait sa vitesse et dupait encore l’arrière-garde visiteuse à la 39e pour obtenir un excellent coup franc qui ne donnait rien. Le Luxembourg avait encore réclamé un second penalty pour une faute de main de Kolbeinn Finnsson devant Mathias Olesen mais l’arbitre géorgien n' a pas bronché.

L’Islande insistait dans les cinq dernières minutes du premier acte. Sans réussite. Elle n’en connut pas beaucoup plus dans une seconde période qu’elle tenta de prendre à son compte mais sans grand génie.

Borges fait le break

Le Luxembourg eut le bon goût de faire le dos rond pendant vingt bonnes minutes avant de remettre le nez à la fenêtre. Et de quelle manière! Yvandro Borges, qui guettait le coup d’éclat depuis quelques minutes, vint gratter un ballon qu’il récupéra via le concours de Sinani. L’ailier de Mönchengladbach s'est présenté seul devant le gardien qu’il a trompé d’un petit ballon piqué (2-0, 70e).

Luc Holtz peut avoir le sourire: son équipe reste dans la course pour se qualifier pour l'Euro 2024 © PHOTO: Yann Hellers

L’affaire était presque entendue d’autant plus que l’Islande était réduite à 10 à la suite de l’exclusion de H. Magnusson à un quart d’heure de la fin. Les Nordiques réduisirent le score en fin de match lorsque Haraldsson a ponctué son effort d’une frappe croisée (2-1) mais leur joie fut de courte durée puisque Sinani, parti à la limite du hors-jeu, fixa les chiffres (3-1).

Les Lions Rouges signent ici leur 3e victoire dans cette campagne. © PHOTO: Yann Hellers

Dans une ambiance des grands soirs, le Luxembourg battait pour la première fois de son histoire l’Islande et signait sa troisième victoire dans cette campagne. Les Lions Rouges reviennent à la hauteur de la Slovaquie à la deuxième place au nombre de points après la victoire du Portugal et s’en iront le cœur léger à Faro dimanche pour rencontrer une Seleção qui a déjà un pied et quatre orteils en Allemagne.

Pour le Luxembourg, le chemin est encore long mais un peu moins depuis ce vendredi soir. Les Lions Rouges s’offrent le droit de rêver.

Luxembourg - Islande 3-1 (1-0) Luxembourg: Moris, M. Martins (64e Bohnert), Mahmutovic (64e Jans), Chanot, Pinto, C. Martins, Barreiro, Olesen (64e Gerson), Curci (80e V. Thill), Da. Sinani, Borges (90+3 Dardari) Islande: Runarsson, Fridriksson, Palsson, Gudmundsson, Thorsteinsson (79e Johannesson), Haraldsson, Finnbogason (79e Anderson), Finnsson, S. Magnusson (46e Oskarsson), Traustason, H. Magnusson Buts: 1-0 Chanot (9e sp), 2-0 Borges (70e), 2-1 Haraldsson (88e), 3-1 Sinani (90e) Cartons jaunes : Mamhmutovic, C. Martins (Luxembourg), H. Magnusson, Haraldsson (Islande) Carton jaune-rouge: H. Magnusson (74e) Arbitre: Kikacheishvili (GEO) Spectateurs: 9.300

Les résultats

Luxembourg - Islande 3-1

Slovaquie - Luxembourg 0-1

Bosnie - Liechtenstein 2-1

Le classement

1. Portugal 15 points

2. Slovaquie 10

3. Luxembourg 10

4. Bosnie 6

5. Islande 3

6. Liechtenstein 0