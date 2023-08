Les nouveaux riches s'affrontent pour une place en barrage

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le FC Struga et Hesperange partagent certains points communs dont celui d'avoir gravi rapidement les échelons. L'arrivée de Flavio Becca au Holleschbierg a propulsé le club vers le sommet. L'argent investi par Trim & Lum, une société locale de promotion immobilière créée en 2000, a permis à ce club du sud-ouest de la Macédoine du Nord de se placer sur la carte de l'Europe. Le champion en titre ne disputera ce jeudi que le septième match continental de son histoire, soit deux de moins qu'Hesperange.

Skenderovic de retour

Cette rencontre ne se jouera pas tout à fait à domicile puisque Struga a dû délaisser son stade champêtre qui ne répondait pas au cahier des charges imposé par l'UEFA pour migrer vers Skopje, la capitale du pays. Pas de déplacement sur les bords du lac d'Ohrid, dans une région magnifique et très touristique à forte connotation albanaise pour les champions du Luxembourg qui chercheront à faire un peu plus de la moitié du chemin ce jeudi à partir de 17h au FFM Training Center, le stade d'entraînement de la sélection dépourvu d'éclairage, ce qui explique l'heure du coup d'envoi.

Lire aussi :

Dudelange, Niederkorn et Differdange ont séché leurs larmes

Pour croiser la route du Swift, Struga a battu à deux reprises Buducnost Podgorica, le champion monténégrin. Les références manquent pour classer cet adversaire mais les chances semblent réparties à peu de choses près de façon équitable. «C'est aussi mon impression », reconnaissait Carlos Fangueiro. «Mais je préfère avant tout me focaliser sur mes forces vives.»

Hesperange, qui monte en puissance, s'est déplacé avec 24 joueurs. Vingt-deux figurent sur la liste rentrée par l'UEFA. On n'y retrouve pas Cédric Sacras, blessé, ni Toufik Zegdhane, sur le flanc lui aussi. La bonne rentrée de Davis Spruds face aux Gallois de TNS puis son match abouti dans la foulée contre Strassen ont apporté les apaisements au staff qui déplore aussi la blessure de Jerry Prempeh dans l'axe d'une défense que retrouve Aldin Skenderovic, laissé au repos en championnat en raison d'une légère contracture, conséquence du double affrontement face aux Gallois au tour précédent.

Lire aussi :

La BGL Ligue fait son cinéma avant les trois coups

Carlos Fangueiro joue ainsi avec les niveaux de forme de ses joueurs et compose avec les blessures qui ne devraient pas empoisonner la vie des Rouge et Blanc en championnat mais qui pourraient devenir problématiques si le Swift poursuit sa route européenne. «Je ne pense pas. Je compte sur tout le monde et notre match contre Strassen a montré que plusieurs garçons pouvaient répondre à nos attentes. C'est un bonheur de pouvoir choisir entre 30 garçons. Ça me change de la saison dernière.» Une légère incertitude planait encore ce mercredi en début de soirée sur la présence de Rachid Alioui au coup d'envoi. L'ancien international marocain, auteur d'un but face à TNS puis d'un autre contre Strassen, s'est contenté de trottiner.

A couteaux tirés

Lundi, le tirage au sort a réservé le perdant du match de Ligue Europa entre les Islandais de Breidablik et les Bosniens du Zrinjski Mostar au prochain tour au vainqueur du duel qui concerne Struga et Hesperange. Peut-être l'une des pioches les plus abordables pour se hisser en phase de poules, le graal que poursuit le Swift cette saison ou l'une des suivantes.

Le sujet n'est toutefois abordé que du bout des lèvres. Certains joueurs se souviennent très bien de la déconvenue dudelangeoise la saison dernière au deuxième tour de la Ligue des champions face aux Arméniens du Pyunik Erevan alors que bien plus de la moitié du chemin semblait avoir été accomplie à l'aller.

Lire aussi :

Le Swift pour ouvrir la voie, le reste de la cordée aux aguets

L'histoire nous rappelle d'ailleurs que les duels entre les clubs des deux pays ont souvent été à couteaux tirés. Le dernier des quatre est le seul qui a souri à un club de la BGL Ligue. Le F91 avait sué pour venir à bout du KF Shkendija en 2019. Une nouvelle orientation, après les défaites du même Dudelange face à deux clubs de Skopje et d'Hobscheid contre Bitola, qui confirme la montée en puissance des clubs grand-ducaux.

Il n'en reste qu'un en lice. Et pour qu'il poursuive sa route, il ne devra pas hypothéquer ses chances de qualification dès le match aller. Premiers éléments de réponse ce jeudi à partir de 17h sous une température qui devrait avoisiner les 25°C.