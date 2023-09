Luc Holtz: «On a tous ce rêve devant nous»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Avec sept points glanés en quatre matches -dont une victoire significative (0-2) en Bosnie et un partage (0-0) en Slovaquie, le Luxembourg pointe actuellement au troisième rang dans un groupe éliminatoire où les deux premiers seront qualifiés. Derrière le Portugal (12 points) et la Slovaquie (10) mais devant la Bosnie-Herzégovine (3) et l'Islande (3). C'est dire l'importance de l'enjeu des deux rendez-vous qui se profilent: la réception de l'Islande (vendredi) et un déplacement au Portugal (lundi).

Luc Holtz, de quoi le Luxembourg peut-il rêver dans ces éliminatoires de l'Euro? Déjà de réaliser les meilleures qualifications jamais vues dans ce pays! En termes de résultats évidemment, puisqu'avec sept points, on n'est déjà plus très loin de notre record (NDLR : 10 points, lors des éliminatoires de l'Euro 1996). Mais aussi du spectacle proposé sur la pelouse et dans les tribunes. Si notre manière de jouer découle de ce qu'on propose déjà depuis un petit temps, on découvre un public qui, dans notre nouveau stade, pousse véritablement notre équipe. La sélection peut aujourd'hui compter sur un véritable douzième homme. L'ambiance est très différente de ce qu'on connaissait dans l'ancien stade Josy-Barthel. Désormais, ceux qui assistent à nos matches n'hésitent pas à revenir ensuite, parce qu'ils y ont vraiment pris du plaisir (NDLR: le stade sera d'ailleurs à nouveau sold-out vendredi, soit 9.231 places).

Le point dans le groupe J (après 4 journées) Portugal 12 points Slovaquie 10 Luxembourg 7 Bosnie-Herzégovine 3 Islande 3 Liechtenstein 0

Mais vous croyez en une possible qualification pour l'Euro? Avec des «si», le Luxembourg peut réaliser de grandes choses. À commencer par le fait que si on bat l'Islande vendredi et que, dans le même temps, le Portugal l'emporte en Slovaquie, nous serons deuxièmes de notre groupe à mi-parcours dans ces qualifications. Mais si on se doit de se montrer ambitieux, il n'en faut pas moins rester également réalistes. Ainsi, par exemple, dans ce groupe J, si on met de côté le Liechtenstein, le Luxembourg possède certainement le cadre le plus petit des cinq équipes restantes. Prenez l'Islande qu'on affronte vendredi. Lors de ses dernières rencontres, on retrouvait sur le banc deux jeunes de 20 ans comme Haraldsson et Bergmann Jóhannesson. Or, le premier vient d'être transféré pour 15 millions d’euros à Lille et le second évolue désormais à Düsseldorf, une grosse écurie de D2 allemande. Cela montre la qualité de leur réservoir. Une qualité que nous ne possédons pas encore. Mais ce n'est pas pour cela qu'on ne vise pas les trois points vendredi.

Lire aussi :

Gerson Rodrigues tenu à l'écart, Vincent Thill réintégré

L'Islande est une nation de 350.000 habitants qui a réussi à se qualifier pour l’Euro 2016 puis la Coupe du monde 2018. C'est un exemple pour vous? J'ai tendance à ne pas me fixer sur un seul exemple mais bien à regarder ce qui se fait un peu partout, tout en me concentrant peut-être un peu plus spécifiquement sur nos pays voisins et les grandes nations. Et après, j'étudie ce qui est adaptable à notre niveau. Et notamment ce qui peut coller à notre culture. Or, à ce niveau-là, l'Islande est très loin de nous. Rien qu'au niveau de la dimension athlétique, les gabarits que nous formons n'ont rien à voir avec ce que proposent les Islandais. Chez eux, presque tous leurs joueurs évoluent à plus de 1m90… Ce qu'ils ont réalisé voici quelques années est véritablement fantastique mais tout le mécanisme qui a mené à ces résultats n'est pas adaptable chez nous. Au Luxembourg, par exemple, il est politiquement impossible de faire en sorte que tous les enfants aient une heure d'activité physique par jour. La valeur du sport n'est pas ancrée dans la tête de nos décideurs politiques comme elle peut l'être chez leurs homologues islandais.

La valeur du sport n'est pas ancrée dans la tête de nos décideurs politiques comme elle peut l'être chez leurs homologues islandais. Luc Holtz Sélectionneur des Roud Léiwen

Avec un Euro regroupant (depuis 2016) 24 nations, le Luxembourg peut aujourd’hui nourrir de vraies ambitions? Bien sûr. À mes yeux, il est trop tôt pour évoquer une possible qualification. Quatre matches sont passés, il en reste donc six. Je préfère avancer pas à pas, match après match, tout en analysant les choses calmement après chaque échéance. Mais il ne faut pas le cacher pour autant: nous sommes aujourd'hui dans une position que nous n'avons jamais connue. Et on a tous ce rêve devant nous. Pour y arriver, on aura certainement besoin d'un peu de réussite, il faut en être conscient. Mais mon rôle est de tout mettre en place pour tenter de maximiser nos chances. Qui plus est que la possibilité existe que nous puissions jouer sur deux tableaux…

Vous songez aux barrages de la Nations League? Tout à fait. D'un côté, il y a donc ces qualifications pour l'Euro que nous disputerons donc jusqu'en novembre. Mais si nous ne nous qualifions pas par cette voie-là, il pourrait encore nous rester ces matches de barrages de la Ligue des Nations qui détermineront (en mars 2024) les trois derniers tickets pour l'Euro allemand. Nous avions été devancés par la Turquie dans notre poule. Mais si cette dernière se qualifie via les éliminatoires, ce qui semble être bien parti, nous prendrions alors sa place. Et nous ne serions qu'à deux matches d'une place au Championnat d’Europe…

Lire aussi :

Le Portugal affrontera le Luxembourg avec Cristiano Ronaldo

Dans le futur, le Luxembourg peut-il continuer à jouer ainsi un vrai rôle dans les qualifications? C’est difficile à dire. Dans le groupe actuel, nous avons des cadres qui risquent de prendre leur retraite internationale dans les 12 ou 18 prochains mois. Je songe à un Maxime Chanot (qui vient de quitter la MLS et New York City pour Ajaccio en Ligue 2) qui aura 34 ans en novembre. Ou à un Lars Gerson qui en a aussi 33. Des jeunes arrivent derrière. Mais il faut voir à quelle vitesse la transition pourra se faire. Nous avons une panoplie de belles promesses qui évoluent à l'étranger. Mais parviendront-elles à franchir rapidement le pas vers l'équipe première dans leur club? C’est quand même souvent la marche la plus compliquée à gravir dans une carrière…

Dany Mota est peut-être LA pièce qui manque dans notre puzzle, notre chaînon manquant. Luc Holtz Sélectionneur des Roud Léiwen

En 13 ans à la tête de la sélection, vous avez déjà eu un groupe aussi fort que celui-ci? Je ne voudrais pas manquer de respect à tous ceux qui sont passés par là ces dernières années mais je me dois de répondre non. Les sept points sur douze récoltés dans ces éliminatoires reflètent réellement la force de ce cadre. Imaginez, au milieu de terrain, on peut aligner «Kiki» Martins qui joue au Spartak Moscou, Leandro Barreiro qui est titulaire à Mayence et Mathias Olesen qui évolue à Cologne. Tout en ayant, à côté, d'autres joueurs qui sont professionnels. C'est du jamais-vu. Quand j'ai repris la sélection, en 2010, je n’en avais qu’un, Mario (Mutsch)…

Que manque-t-il pour continuer à progresser? Une certaine capacité à apporter davantage de puissance, de masse physique, sur le plan offensif. Nous avons des joueurs avec des qualités énormes, comme un Danel Sinani, par exemple. Mais, dans certains matches que nous dominons, il nous manque une ou deux individualités qui pourraient davantage faire mal à l'adversaire à ce niveau-là. Notre jeu deviendrait alors peut-être encore un peu plus imprévisible.

Lire aussi :

Le gardien luxembourgeois Anthony Moris défiera Liverpool

Un profil qui fait penser à celui de Dany Mota (25 ans), ce joueur né à Niederkorn et qui évolue aujourd'hui en Serie A, à Monza… Lui, je n'hésiterais pas une seconde à le prendre! Il est peut-être LA pièce qui manque dans notre puzzle, notre chaînon manquant. Mais, nous l'avons encore contacté dernièrement et il rêve toujours d'évoluer un jour en sélection portugaise. C'est regrettable pour nous… Mais sans doute également pour lui parce que, comme je lui ai déjà dit, dans notre système, il serait très efficace et capable d'effectuer pas mal de différences. Malheureusement, pour l'instant, dans notre réservoir, aucun jeune avec tel profil ne pointe le bout de son nez…

Avec le Cercle de Bruges, les discussions ont été assez loin. Je me suis même déplacé à Monte-Carlo pour rencontrer les dirigeants. Luc Holtz Sélectionneur des Roud Léiwen

Sur plan plus personnel, votre contrat avec la fédération arrive à échéance le 31 décembre. On a pu se rendre compte lors du dernier rendez-vous en Bosnie que votre long bail à la tête de l’équipe ne semblait pas causer de lassitude chez les joueurs. Mais, après 13 ans, vous n'avez pas envie de vivre une autre expérience? Je suis plutôt quelqu'un de fidèle. Quand on change d'environnement, on ne sait pas toujours où on met les pieds. Or, j’aime avoir certaines certitudes. Et ma position actuelle à la tête de cette équipe est excitante. Mon envie et mon engagement sont sans doute encore supérieurs aujourd’hui à ce qu’ils étaient lors de mon introduction à ce poste.