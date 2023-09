Mondercange a de la moelle, Hadji retrouve ses sensations

Share this with email

Le dauphin du jour

Mondercange. Il a une belle tête de vainqueur mais il doit pour l'instant se contenter du rôle de dauphin de Differdange au classement général. Mondercange ne s'en formalisera pas.

Promu la saison dernière, le club vit de beaux jours parmi l'élite. Son dimanche a tourné à la fête chez son voisin de la Frontière. Les Rouges l'ont emporté un but à rien sans contestation possible.

Solide derrière, déroutant devant, ce club que l'on rangeait dans la catégorie des équipes en sursis, déjoue les pronostics en devenant l'un des poils à gratter de l'élite au même titre que son voisin schifflangeois qui s'est remis sur les bons rails à la faveur de son succès face au Fola. Deux derbies fatals aux deux clubs de la Métropole du Fer. Differdange a abandonné ses premiers points dans la compétition face à Mondorf (1-1) et Mondercange en a profité pour se glisser dans les pas du leader, à une unité et avec deux points d'avance sur Schifflange, Niederkorn et Strassen.

Les bons débuts de championnat ne sont pas nécessairement une garantie de réussite sur la durée, mais le FCM a de la moelle! Ça devrait lui permettre de passer une saison nettement plus sereine que la précédente.

Le chiffre du jour

2. Ça commence à devenir un running gag mais à Pétange, on rit jaune! Pour la troisième fois depuis le début de saison, l'Union Titus a dilapidé une avance de deux buts. L'histoire a débuté à Schifflange lors de l'ouverture de la compétition (3-3). Elle s'est poursuivie face à Strassen (2-2) il y a 15 jours et vient de trouver un prolongement contre Niederkorn ce dimanche (2-2).

Encore une fois, le club du Bassin Minier tenait sa proie dans sa «gueule» avant d'en lâcher un morceau. A sa décharge, il fut cette fois réduit à dix à la suite de l'exclusion de Benteke à l'heure de jeu. Jarmouni et Sanali ont permis au Progrès de prendre un point chez son voisin. Il aurait même pu en revendiquer trois en fin de match mais le nul reflète assez bien la physionomie de la partie. Pas sûr qu’il arrange toutefois une des deux équipes.

L’homme du jour

Samir Hadji. On guettait son premier doublé de la saison tant l'homme est coutumier du fait. Il n'est finalement pas passé par cette case, accédant directement à celle qui compte triple. Samir Hadji, qui pesait 141 buts à l'entame de la saison, en pèse désormais 144 à l'issue de la démonstration de son équipe de Dudelange contre la lanterne rouge, l'UN Käerjéng (4-1). Le buteur marocain se retrouve à trois longueurs du Top 10 des meilleurs artificiers de l'élite grand-ducale. Il devrait ainsi rejoindre sans problème Josy Roller et Markus Krahen (148 buts) avant de fondre sur Furio Cardoni (150). Derrière cette performance, il y a le soulagement d'un club battu le week-end précédent à Mondercange et soucieux de retrouver un rang digne de ses ambitions au classement.

La surprise du jour

Est-ce encore un scoop lorsqu'on enlève deux ou trois points à Hesperange? Oui si l'on en juge la réaction des Wiltzois, pas peu fiers de leur match nul au Holleschbierg ce dimanche soir en clôture de la cinquième journée (1-1) alors qu'ils ont pourtant évolué en supériorité numérique pendant plus de 20 minutes à la suite de l'exclusion de Clément Couturier. Non si on suit la trajectoire proposée par le champion en titre depuis le début de saison. Le voilà qu'il boucle un onzième match consécutif en encaissant un but. Surtout, il vient d'abandonner ses septième et huitième points dans la compétition, ce qui rejette le Swift à une anodine huitième place au classement avec sept points au compteur.

Flavio Becca a fait preuve de patience suite à la défaite de dimanche dernier à Niederkorn en ne touchant pas à son staff technique. Il a réarmé un groupe déjà surnuméraire en injectant trois nouveaux joueurs à la dernière minute du mercato. Le club va peut-être se servir de la trêve internationale pour remettre les choses à plat et redonner à l'ensemble une allure de rouleau compresseur. Le choix n'est plus permis.

