Mondial féminin de foot: la France ne verra pas les demi-finales

L'Australie a éliminé la France au bout du suspense et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial, à l'issue des tirs au but (0-0, 7 tab à 6), samedi à Brisbane.

A égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but interminable où Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau avant que Cortnee Vine n'entérine la qualification australienne.

Les Bleues s'arrêtent en quart de finale comme lors du Mondial 2019 en France. L'Australie affrontera l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.

La réaction du sélectionneur Hervé Renard

(Au micro de France 2) «Ça m'est déjà arrivé, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Ce soir, il faut être fier des filles, elles ont fait un match exceptionnel. Ça allait de droite à gauche, de gauche à droite. Dire qui méritait le plus c'est difficile, donc félicitations à l'Australie. Et puis félicitations à tout le staff qui a fait un travail magnifique. Il faut garder la tête haute et puis penser aux Jeux Olympiques. Il faut toujours persévérer et être fier de ce qu'elles ont fait. On a un stade entier, une nation contre nous. On a fait un match exceptionnel. C'est le football, c'est le destin qui a choisi. Bonne chance à l'Australie. On méritait mieux mais c'est comme ça».