Ni Xia Lian: «Je remercie Dieu de m'avoir fait atterrir au Luxembourg»

En 1983, Ni Xia Lian est devenue championne du monde de tennis de table. À Tokyo, elle a remporté deux médailles d'or pour la Chine: en mixte et par équipe. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, elle est toujours classée 51e joueuse mondiale. Les athlètes qui parlent de Ni Xia Lian aux Jeux européens de Cracovie sont à court de superlatifs. Ce mardi 4 juillet, elle fête ses 60 ans. Dans une interview, la Luxembourgeoise révèle le secret de son succès.

Ni Xia Lian, que signifie le bonheur pour vous? La santé est la chose la plus importante pour moi. Et que ma famille se porte bien. Bien sûr, c'est aussi merveilleux d'obtenir de bons résultats avec l'équipe. En fait, le bonheur est très simple.

Quels sont vos premiers souvenirs liés au tennis de table, lorsque vous avez commencé à jouer en tant que petite fille en Chine? J'étais très curieuse. C'était intéressant de voir tout ce qu'on pouvait faire. Au début, je ne savais pas qu'il y avait autant de raquettes différentes. J'ai donc acheté la plus commune, avec un revêtement pour le topspin. Mais l'entraîneur l'a changé. Il m'a dit que les picots étaient mieux pour moi. Je m'en souviens très bien.

Quand j'étais jeune, on disait en Chine que je n'étais pas faite pour le tennis de table.

Quelle carrière rêviez-vous d'avoir quand vous étiez encore enfant? En Chine, ils nous ont demandé très tôt qui et ce que nous voulions être dans le futur. Au début, je voulais juste être une bonne élève, une bonne enfant. Je voulais bien jouer au ping-pong, mais je ne savais pas comment faire. Ensuite, j'ai tout essayé et je me suis entraînée très sérieusement. J'aimais beaucoup ça et j'y prenais plaisir. Lorsque j'ai obtenu mes premiers résultats, j'ai intégré une école spécialisée. Je me suis rendu compte que je faisais partie des bonnes joueuses. Tout à coup, j'ai eu la possibilité de penser un peu plus loin. Un jour, j'ai dû écrire ce que je voulais être. J'ai écrit que je voulais être championne du monde.

Vous avez réussi... Quand on est jeune, on est naïf. On est aussi très motivé. C'est aussi lié à l'éducation reçue dans la famille. Ce n'était pas compliqué, pour mes parents, c'était simplement de me dire: va à ton but.

Si vous faites aujourd'hui, à 60 ans, le bilan de votre carrière, êtes-vous satisfaite? Je suis très contente. Je n'aurais jamais pensé que je jouerais aussi longtemps. De plus, je n'aurais jamais pensé que je jouerais dans un autre pays, que je vivrais au Luxembourg. Avec l'équipe nationale, nous avons obtenu de bons résultats sur tant de générations. Je peux en être très fière. Pas de mes résultats individuels, car j'étais déjà championne du monde en Chine. Je suis venue en Europe, j'ai été championne d'Europe. Mais que nous ayons pu obtenir de tels résultats au Luxembourg avec nos moyens, c'est quelque chose de très particulier. J'ai réalisé à quel point c'était difficile. Et cela m'a rendue heureuse de voir à quel point les gens étaient contents.

1 / 5 Pour la Chine, Ni Xia Lian est devenue championne du monde. © PHOTO: Armand Gillen

2 / 5 Son mari Tommy Danielsson est toujours à ses côtés, notamment lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. © PHOTO: Fabrizio Munisso

3 / 5 Lors des JPEE 2013, l'équipe nationale actuelle existait déjà : Ni Xia Lian, Sarah De Nutte et Tessy Gonderinger (de gauche à droite) exultent au Luxembourg. © PHOTO: Christian Kemp

4 / 5 En remportant la médaille de bronze aux Jeux européens de 2019 à Minsk, Ni Xia Lian s'est qualifiée pour ses cinquièmes Jeux d'été. © PHOTO: Yann Hellers

5 / 5 À Cracovie, lors des Jeux européens de 2023, elle a convaincu comme à son habitude, mais l'équipe a été éliminée très tôt. © PHOTO: Christian Kemp











En Europe, vous êtes une star. À quel point votre notoriété est-elle plus grande en Chine? C'est gigantesque. Je reçois plus de messages que je ne pourrais jamais en lire. J'ai cinq comptes de réseaux sociaux en Chine, gérés par un manager pour moi, avec des millions d'abonnés. Les gens ne s'intéressent pas seulement à mes résultats en tennis de table, mais à toute ma vie. Nous faisons des vidéos de la vie quotidienne, par exemple en cuisinant ou en jardinant. Nous avons également filmé une visite au marché de Noël au Luxembourg. Grâce à moi, notre petit pays est devenu très connu en Chine.

Quel est votre secret? Comment se fait-il que vous excelliez toujours autant dans votre sport après tant d'années? Le plus important, c'est la responsabilité. Quand je m'engage à faire quelque chose, je m'y engage à 100%. J'ai beaucoup de responsabilités dans ma vie, par exemple pour ma famille. Je veux que mon mari et mes enfants se portent bien. Ma mère est décédée l'année dernière, elle a vécu avec moi pendant plus de dix ans. D'un autre côté, je dois aussi dépenser beaucoup d'énergie pour le tennis de table. Je passe en dernier, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais je ne me plains pas, je suis heureuse.

Cela semble être un train de vie épuisant... Je suis très stricte avec moi-même. Dormir, manger, s'entraîner. Tout doit être réglé. J'ai des exigences élevées. D'un autre côté, j'apprécie beaucoup ma famille, surtout mon mari. Car je suis une personne difficile avec une vie difficile. Et je peux aussi être d'humeur difficile. J'essaie d'être plus détendue. Mais parfois, je suis justement émotive, triste, déçue. C'est pourquoi je suis contente d'avoir ces personnes autour de moi. Tommy (Danielsson) est le numéro un. Il est toujours là pour me remonter le moral. Mes enfants sont géniaux. Mais mon frère et mes sœurs me soutiennent aussi. Quand mes enfants étaient petits et que Tommy et moi devions partir en voyage, ma sœur était comme une deuxième mère. Tant de gens me soutiennent pour que je puisse réaliser mes rêves.

Pourquoi le tennis de table est-il le sport idéal pour vous? Quand j'étais jeune, en Chine, ils disaient que je n'étais pas faite pour le tennis de table. J'étais trop petite pour eux. Quand les autres faisaient un pas, je devais en faire deux. C'était difficile pour moi. Mais quand j'étais jeune, je n'ai pas accepté cela. Je pensais: si je travaille assez dur, je peux tout faire. En grandissant, on se rend compte que l'on a ses propres limites. J'ai dû me concentrer sur ce que j'avais: j'ai des jambes rapides. J'ai appris la technique parfaite. J'ai appris à utiliser au mieux mes possibilités. Un jour, on devient plus intelligent. Et avec l'expérience, on choisit les meilleures compétences. Dans ce domaine, Tommy et moi travaillons très bien. Je pense que le tennis de table me convient toujours très bien, parce que la tête y joue un grand rôle. C'est comme aux échecs. Personne n'est parfait. Mais si tu as quelque chose de spécial, tu peux t'estimer heureux.

Pourquoi le Luxembourg est-il le pays idéal pour vous ? Je remercie Dieu de m'avoir fait atterrir au Luxembourg. Cela n'a jamais été mon projet. Quand j'étais jeune, je n'avais jamais entendu parler du Luxembourg. C'était un peu mon destin. Heinz Thews était alors entraîneur national. Je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait. Quand j'ai déménagé en Allemagne (en 1989, NDLR), il est venu me voir avec Romain Sahr, le secrétaire général de la fédération, pour me convaincre de venir au Luxembourg. J'ai également fait la connaissance du bourgmestre d'Ettelbruck de l'époque, Pierre Kraus. Nous avons eu de si bonnes discussions. Il n'y a pas eu d'obstacles sur le chemin du Luxembourg. Je suis une personne de famille, c'est pourquoi le Luxembourg me convient trop bien. Le pays est comme une grande famille. Je ressens tellement d'amour ici.

Cet environnement favorise-t-il vos excellentes performances? Cela me motive à tout donner. Car je ne propose que du ping-pong. Ce n'est qu'une balle. Si une balle peut apporter autant de joie aux gens et être aussi utile à tout un pays, c'est un grand bonheur.

Sa vie est stressante, mais Ni Xia Lian est heureuse. © PHOTO: Christian Kemp

À combien de Jeux olympiques espérez-vous encore participer? En 2032 à Brisbane, vous auriez presque 70 ans... Oh mon Dieu (rires). Je ne m'inquiète pas de cela. Je pense toujours à ma famille en premier. Si mes enfants vont bien, je suis libre. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que je veux, mais de ce que je peux. Cela dépend de ce que je suis encore capable d'accomplir. Mais une chose est sûre: j'ai le cœur sur la main et je ferai de mon mieux pour aider l'équipe.

Prévoyez-vous au moins une participation à Paris l'année prochaine? Plus sérieusement, c'est très difficile, c'est un énorme défi. Si je dois abandonner, je peux le faire sans problème à tout moment. Mais je sais que j'ai une responsabilité. Et en tant qu'athlète, je me donne toujours à 100 %.

Pour beaucoup, je suis un modèle. Parce que je me bats toujours.

Quelle est la différence entre la Ni Xia Lian dans sa vie privée et la Ni Xia Lian qui se tient à la table de ping-pong? Je n'y avais jamais pensé. Je pense qu'au tennis de table, je suis très dominante, très claire et sûre de moi. C'est ce que je dois être pour avoir du succès. Dans ma vie privée, je ne suis pas le numéro un. Je veux que les autres soient heureux. Mais je suis toujours professionnelle. J'ai une vie strictement planifiée. Je ne fais rien de fou. Je ne vais jamais dans un bar, je ne bois pas une goutte d'alcool, je ne fume jamais. Parce que je connais mes responsabilités. Quand je ne joue pas au ping-pong, je suis à la maison du matin au soir, je ne m'arrête jamais. Je dois jouer tous les rôles. Je suis une professionnelle du tennis de table, une cuisinière, une femme de ménage. Quand mes enfants étaient petits, j'étais conductrice. Cela demande tellement d'énergie.

Est-ce l'une des raisons pour lesquelles tant de gens vous admirent? Je pense que oui. Les gens sont surpris. Et pour beaucoup, je suis un modèle. Parce que je me bats toujours. Un message que j'ai reçu m'a particulièrement impressionné: qui peut mener une vie comme celle de Xia Lian et obtenir de tels résultats? J'ai beaucoup de responsabilités envers ma famille et en même temps beaucoup de pression dans l'équipe nationale. Je suis le numéro un depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années cela représente-t-il? J'essaie de montrer aux gens que je vais bien. Je suis heureuse et satisfaite, c'est certain. Mais je ressens la pression. Et parfois, la vie est difficile.

Comment célébrez-vous votre anniversaire? Comme je l'ai dit, je ne suis pas le numéro un à la maison. Pour moi, ce n'est pas si important. Si je vois que tout le monde va bien autour de moi, c'est le meilleur cadeau. Je n'ai besoin de rien d'autre.