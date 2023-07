Niederkorn touché par les assauts des Vikings

Share this with email

Il ne faut pas compter sur les équipes scandinaves pour prendre un adversaire à la légère. Ce n’est pas le style de la maison. Le FC Midtjylland ne déroge pas à la règle. Il l’a rappelé à Niederkorn lors des cinq premières minutes d’un duel qui n’a connu aucun round d’observation. Un premier ballon envoyé du plat du pied droit par Gustav Isaksen prenait la direction des tribunes (1re) puis une tête de Kristoffer Olsson, que l’on n’a jamais connu aussi saignant quand il portait le maillot d’Anderlecht, était interceptée par Eldin Latik (3e).

Le ton était donné et la stratégie du club danois était claire: mener rapidement au score pour se rendre la vie facile et gérer la suite des opérations sans trop puiser dans ses réserves. L’équipe locale devra pourtant attendre la 37e minute pour prendre l’avantage sur un corner tiré par Olsson, repiqué de la tête par Juninho et prolongé dans le but par le capitaine Henrik Dalsgaard, l’un des nombreux joueurs passés par le championnat de Belgique. Vincent Peugnet tentait de dégager un ballon qui avait bien franchi la ligne de but (1-0).

Entretemps, le Progrès s’était procuré une belle occasion et certains joueurs avaient même levé les bras lorsqu’un coup franc de Mayron de Almeida filait directement dans les filets de Jonas Lössl. Une joie de très courte durée puisque l’assistant de touche signalait un hors-jeu de Peugnet, coupable selon lui d’avoir influencé la phase de jeu. Une décision que l’on pouvait comprendre.

Niederkorn tentait de répondre au défi physique proposé par les Danois et payait le prix fort de quelques interventions un peu rudes. Ils regagnaient déjà la pause avec quatre cartons jaunes puis un cinquième dès la reprise.

Tête gagnante de Kaba

L’air de ne pas y toucher et avec une légèreté qui portait mal son nom, Midtjylland reprit sa domination à la reprise avec des vagues que les défenseurs visiteurs tentaient de briser quand ce n’était pas Latik qui jouait les contrôleurs aériens dans la surface de réparation.

L’entrée en jeu de Sory Kaba avait complexifié encore un peu plus l’équation. L’attaquant guinéen faisait mal au Progrès en dézonant, en faisant écran avec son corps ou via ses appels dans le dos comme celui adressé à Olsson. Le ballon au second poteau surmontait Hamadou Karamoko et était exploité de la tête par l’avant-centre africain (2-0, 60e).

Niederkorn allait davantage équilibrer les échanges à partir de ce moment, profitant de l’étreinte relâchée par l’équipe locale et montrant au passage qu’il pouvait tenir la distance sur 90 minutes. Jeff Strasser, qui avait légèrement modifié son onze de base en enlevant Kenny Mixtur pour confier le rôle du joueur le plus avancé sur son échiquier à Antoine Mazure, donnait du temps à plusieurs joueurs dont l’ancien Havrais qui tentait de profiter des espaces dans une défense locale sujette à de rares flottements.

Avant de céder sa place, Mazure s’était essayé à l’exercice du lob. Sans danger pour Lössl. Puis Oliver Sorensen, au bout des arrêts de jeu, obtenait la balle de 3-0 au bout des pieds mais enlevait trop sa frappe.

Le FC Midtjylland venait d’assurer l’essentiel. Niederkorn, vaillant jusqu’au bout, n’a pas à rougir de sa prestation face à une aussi belle équipe.