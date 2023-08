Patrizia Van der Weken décroche l'or aux Universiades

Share this with email

Elle n'a pas tremblé! Bombardée favorite du 100m aux Universiades qui se déroulent en ce moment en Chine en raison du meilleur temps d'engagement, Patrizia Van der Weken a assumé son rôle en dominant la concurrence au terme d'une journée de mercredi rondement menée.

L'athlète ettlebruckoise avait d'abord envoyé un signal fort à ses adversaires lors de la première des trois demi-finales disputées sur le coup de midi au Luxembourg. Van der Weken claquait un chrono de 11''24, reléguant la deuxième de sa course, l'Allemande Prepens, à 23 centièmes. Au total des demi-finales, l'athlète grand-ducale avait plus d'un dixième d’avance sur la Slovaque Viktoria Forster.

Il restait à finir le travail et à gérer une pression que ne manquait pas de mettre le public chinois qui n'avait d’yeux que pour la locale Lian Xiaojing, annoncée comme le principal poil à gratter de la Luxembourgeoise.

Un podium 100% européen

Pas de quoi décontenancer une athlète qui, à 23 ans, prend de l'assurance au fil de ses sorties. Au couloir 4, à 15h ici au pays, Van der Weken prenait un bon départ qui lui permettait de garder à l'œil, à sa droite, la Chinoise sortie des starting-blocks en boulet de canon comme à son habitude. La grande foulée de l'Ettelbruckoise ne tardait pas à faire la différence alors que la sprinteuse asiatique s'est effondrée. Forster est venue prendre la deuxième place dans un temps de 11''34, soit 12 centièmes de plus que le chrono de Patrizia Van der Weken (11''22). L'Autrichienne Magdalena Lindner a complété le podium en 11''44.

Les trois filles sont tombées dans les bras l'une de l’autre pour ce podium 100% européen. Van der Weken n'a pas tardé à empoigner le drapeau tricolore pour savourer cette médaille d’or.

À 20 centièmes de son temps canon

Curiosité de l'événement, c'est un hymne commun qui retentissait une bonne demi-heure plus tard alors que les filles avaient pris place sur le podium et que le drapeau luxembourgeois flottait tout en haut des tribunes. Son chrono, le huitième de la saison, démontre une fois de plus une régularité à toute épreuve, même si elle est restée à 20 centièmes de son temps canon (11''02) signé à Dessau le 17 juin, quelques jours avant les Championnats d'Europe par équipes disputés en Pologne.

Dans la foulée, Patrizia Van der Weken avait encore claqué un temps de 11''05 à La Chaux-de-Fonds, devenant la première athlète luxembourgeoise à se qualifier pour les Jeux de Paris en 2024.

Sixième meilleure performeuse européenne de la saison, l'Ettelbruckoise peut désormais se tourner sereinement vers les Championnats du monde de Budapest dans trois semaines.