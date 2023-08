Pourvu qu'il ne soit pas trop tard pour Hesperange

Share this with email

Le Swift en est là. A sonder ses entrailles pour poser un diagnostic sur un premier mois de compétitions en dents de scie. Il repousserait bien cette introspection d’une semaine mais il lui semble urgent de procéder à quelques ajustements pour se donner les moyens de prolonger une aventure européenne qui a du plomb dans l’aile.

La roue n’a pas tourné à temps face au Slovan Bratislava lorsque le champion du Luxembourg a découvert la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il y a eu cette capacité à faire mal au club slovaque. A le dominer même. Mais aussi ce premier constat d’inefficacité devant le but adverse et le début de la saga des penalties qui dure toujours actuellement.

Aucune clean sheet

L’épisode gallois face aux New Saints a confirmé par intermittence que le Swift pouvait produire du beau football mais que sa fragilité défensive ne lui conférait pas une énorme marge de manœuvre. Le FC Struga l’a bien compris. Le champion nord-macédonien est venu appuyer là où ça fait mal lors du match aller du troisième tour de la Conference League. Son vice et ses petits coups joués avec justesse ont permis au club des Balkans de faire un peu plus de la moitié du chemin vers le barrage de cette C4, là où l’attendra probablement le club islandais de Breidablik, puni par Mostar en Europa League (6-2).

La compétition domestique n’a pas permis à Hesperange de se remettre dans le droit chemin. Battu à Pétange dimanche (0-2), le Swift a péché en zone de finition. Fâcheux constat à une centaine d’heures d’une échéance au terme de laquelle les Rouge et Blanc auront dû marquer au moins deux fois pour arracher la prolongation et au moins trois fois pour retourner la table. Une condition que seul un sans-faute de la défense viendra valider. Cela fait beaucoup quand on sait qu’en sept matchs, Hesperange n’a rentré aucune clean sheet.

Il faudra donc un parfait alignement des planètes pour effacer cette ardoise de deux buts, ce qu’aucun club luxembourgeois n’est parvenu à faire au cours de cette campagne, ni même ces dernières années.

Carlos Fangueiro dispose d’un arsenal fourni pour se lancer à l’assaut de Struga mais l’entraîneur portugais, fâché sur la première mi-temps de ses ouailles à Skopje jeudi dernier et qui déplorait l’absence d’un attaquant après le couac pétangeois, n’a peut-être pas tant de choix que ça. Son arme de destruction massive s’appelle Rachid Alioui. L’ancien professionnel acheté au FC Versailles est apparu à deux reprises ces dernières semaines et a inscrit deux buts. Le troisième face aux New Saints et le deuxième à Strassen en championnat. Doté d’une frappe de mule qui pourrait lézarder le mur nord-macédonien, l’attaquant marocain suit un processus de retour au premier plan qui prend du temps. A 36 ans, il faut manier le corps avec délicatesse et choisir le bon moment et les bons dosages pour envisager à nouveau une saison pleine.

Stolz possède les codes

Préservé lors des deux derniers matchs, l’ancien attaquant de Ligue 1 devrait polariser l’attention ce jeudi à partir de 20h au Stade de Luxembourg avec, dans son dos ou à ses côtés, un Dominik Stolz qui possède aussi les codes pour franchir ce cap. Le stratège allemand n’est pas du genre à rester sur un échec ou à douter. Même si ses deux derniers penalties loupés ont instillé le doute chez certains suiveurs.

Ce dispositif offensif devra être complété par des gars qui doivent passer du courant alternatif au continu. On pense à Dejvid Sinani à qui il manque le brin de réussite pour lancer sa saison ainsi qu’aux «faux» ailiers. Nego Ekofo, à droite, dispose des atouts pour semer la zizanie dans le camp macédonien. Le problème est plus épineux à gauche après la sortie moins convaincante que les précédentes de Davis Spruds à Skopje qui a poussé le club à acheter un latéral gauche en urgence. Wout de Buyser ne sera cependant pas qualifié pour disputer ce match retour.

Au-delà de cette rencontre qui pourrait projeter un club luxembourgeois aux portes de la phase de poules de la Conference League, l’enjeu s’étend à une plus grande échelle. On connaît l’impatience de l’actionnaire qui ne tolérerait plus longtemps une absence de résultats.