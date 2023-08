Premier carrefour dangereux pour Niederkorn et Hesperange

Share this with email

La défaite de Niederkorn à Schifflange est-elle de nature à instiller le doute dans l'esprit des vice-champions?

NON. Le Progrès est tombé après 21 matchs sans défaite. Peut-être qu'une petite musique trottait dans la tête de certains qui souhaitaient prolonger à l'infini ce brevet d'invincibilité mais ça reste anecdotique au final. Des joueurs rompus aux matchs à enjeu n'ont pas besoin d’un tel moteur pour avancer. Après tout, Niederkorn a chuté en quart de finale de la Coupe de Luxembourg l'an dernier mais s'est relevé. Il est resté sur sa faim lors du match aller du premier tour de la Conference League face aux Kosovars de Gjilani mais s'est dépouillé au retour pour s'en sortir.

On l'a déclaré mort pour la patrie après sa défaite à Herning (0-2) face aux Danois du FC Midtjylland mais une semaine plus tard, la résurrection fut telle que l'onde de choc a failli traverser le Vieux Continent. Les Jaune et Noir ont déjà rangé au rayon des archives cette série de matchs sans défaite. Il est temps de passer à autre chose. Leur capacité à rebondir n'est plus à prouver. Maintenant, si cette fin de série a des vertus libératrices, le Progrès les accueillera bien volontiers.

Le début de championnat du Progrès n’est pas flamboyant dans le contenu. Le club dispose-t-il des ressources nécessaires pour inquiéter le Swift?

OUI. Les esprits chagrins trouveront des défauts à ce début d'exercice. Le groupe de Jeff Strasser n'a pas fait le fier-à-bras pendant une heure à la Frontière avant d'émerger (3-1). Les observateurs psychorigides ajouteront qu'on n'encaisse pas impunément trois buts face à un promu (Mersch) pour sa première sortie à domicile (4-3). Cependant, le cahier des charges fut globalement respecté jusqu'à cette sortie de route impromptue à Schifflange.

Les circonstances atténuantes ne manquent pas. Se priver de 100% de sa charnière centrale (Peugnet-Karamoko) d'un seul coup, ça fait beaucoup même si un club au standing européen doit pouvoir pallier ce genre d’impondérables. Le forfait de Yannick Bastos, couteau suisse de ce Progrès, a ajouté une difficulté supplémentaire à cette tâche. Strasser a changé son animation en jouant à 3 derrière comme il l'avait fait à Dudelange la saison dernière. Sans réussite cette fois. Le retour du duo Peugnet-Karamoko est espéré pour dimanche. L'occasion de rappeler que le solide défenseur franco-ivoirien n'a jamais connu la défaite en championnat quand il était sur le terrain.

Carlos Fangueiro a-t-il enfin trouvé un 11 de base sur lequel s'appuyer durablement?

NON. L'animation du technicien portugais n'a plus de secret pour personne et on devine où il veut en venir avec ses piliers mais deux ou trois choses semblent le chagriner encore. En premier lieu le complément idéal du duo Jaime-Martins en charnière centrale. Aldin Skenderovic, Jerry Prempeh et Ricardo Delgado postulent. Le triangle dans le cœur du jeu n'a toujours pas trouvé de pointe basse inamovible. Fangueiro a relancé Charles Morren contre Rosport mais Gustavo Hemkemeier, qui possède un profil plus offensif, a relayé le joueur belge à la pause. Clément Couturier reste l'éternel pourvoyeur en carburant et Dominik Stolz pourrait s'installer pour un petit temps à la pointe haute de ce triangle si Paul Ayongo et Rachid Alioui trouvent leurs marques en attaque. Dans le couloir gauche, le retour aux affaires de Sacras soulage le technicien portugais bientôt confronté à un casse-tête avec l'arrivée de Wout De Buyser. On guettera les choix opérés ce dimanche.

Ce premier duel au sommet de la saison constitue-t-il un tournant pour les deux équipes?

OUI. Il est probablement plus important pour le Swift que pour Niederkorn. Hesperange a besoin de lancer définitivement sa saison. Tout n'est pas à jeter depuis que Carlos Fangueiro a repris les rênes de cette équipe mais il manque le match référence absolu. Celui qui va dissiper les doutes nés d’une campagne européenne pas assez aboutie et qui va définir un peu plus précisément l'architecture du noyau dur hespérangeois.

Un faux pas à Niederkorn dimanche rajouterait du doute au doute et installerait un climat de plus en plus pesant sur une structure hautement inflammable. Niederkorn reste, lui, sur 10 matchs sans défaite au Stade Haupert. Un second revers d'affilée ferait tache pour un prétendant déclaré au Top 3 qui enchaînera par un périlleux déplacement à Pétange.

Un match nul profiterait-il davantage à l'une équipe qu'à l'autre?

NON. A domicile, une équipe qui lorgne a minima le Top 3 doit tout le temps viser les trois points. A l'extérieur comme dans ses installations, un champion en titre qui n'a que pour seule ambition de renouveler son sacre doit gagner. Le grand bénéficiaire d'un nul serait Differdange pour peu que le leader accomplisse sa tâche à Bascharage. On n'en sera qu'au soir de la quatrième journée mais disposer de cinq points d'avance sur ses deux principaux rivaux, ce serait un premier matelas confortable.

