Rémi Fabiani se rapproche des Jeux Olympiques avec un chrono fabuleux

Rémi Fabiani se rapproche de plus en plus de son rêve olympique. Lors des Championnats d'Europe des moins de 23 ans à Dublin, le nageur de 21 ans a battu son propre record national à deux reprises et n'est plus qu'à un cheveu des "minimas B" pour Paris 2024.

Samedi, en finale du 50 m nage libre, Fabiani s'est classé en septième position avec un chrono de 22''40, soit sept centièmes de seconde de mieux que son dernier record établi aux Championnats du monde de Fukuoka. Lors de la "Skins Race" qui a suivi, une série éliminatoire de plusieurs courses consécutives, l'athlète d'élite du COSL a réalisé un temps encore plus sensationnel, en 22''09.

La norme olympique B, qui autorise les fédérations nationales à nommer un athlète pour les JO, n'est qu'à deux centièmes. Et il y a encore un petit écart pour atteindre la norme A (21"96) qui qualifie directement l'athlète. «Je veux me rapprocher le plus possible des normes», avait déjà déclaré Fabiani avant les championnats du monde. Le jeune homme de 21 ans a prouvé que ce n'étaient pas des paroles en l'air.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.