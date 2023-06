Sans Rodrigues ni Thill, la sélection est sur un volcan

Les conflits en sélection ont toujours existé sur la planète Foot, mais lorsqu'ils impactent le Luxembourg, les secousses se font ressentir et les répliques risquent d'être dévastatrices. Samedi en fin de journée, alors que la majorité des joueurs ignorait le protocole et ne prenait pas la peine de passer en zone mixte, un joueur dissimulé sous sa capuche et avec les écouteurs vissés aux oreilles s'était faufilé dans ce couloir impersonnel. Vincent Thill ne s'est pas attardé. Il a quitté le groupe sans visiblement avertir quelqu'un du staff. Peut-être que le benjamin des trois frangins témoignait à sa façon son mécontentement après sa sortie à la pause face au Liechtenstein alors que le score était toujours vierge. Peut-être fallait-il aussi y voir un geste de solidarité envers son cadet Olivier, que Luc Holtz a exclu en raison d'un désaccord sur la façon de se reconstruire du joueur après une longue blessure et à la suite, semble-t-il, de propos virulents échangés par textos.

Le sélectionneur semblait terriblement déçu par le comportement de Vincent qu'il a lancé dans le bain de l'équipe A en mars 2016 alors qu'il venait de fêter ses 16 ans. Le surdoué à qui l'on prédisait la plus belle carrière du foot grand-ducal a sauté les équipes d'âge pour atterrir chez les «grands» où Holtz lui a très souvent fait confiance, même quand la situation du joueur en club est devenue compliquée.

Vincent Thill a épisodiquement répondu à l'attente. Son aisance technique et sa patte gauche ont rendu de fiers services au pays. Il semblait dans les petits papiers d'un sélectionneur que l'on disait parfois en conflit avec la famille, car il avait tardé à faire appel à Sébastien en sélection et qu'il n'avait pas toujours donné beaucoup de temps de jeu à l'aîné.

La FLF doit sortir du bois

L'autre dossier chaud du moment porte sur Gerson Rodrigues. Et là, Luc Holtz avait pris les devants en expliquant en conférence de presse après la première victoire du Luxembourg dans cette campagne que son attaquant avait manqué à ses devoirs les jours précédant la rencontre et ne s'était pas investi comme un entraîneur a le droit d'attendre de l'un de ses joueurs. D'où sa présence sur le banc. L'enfant terrible du football grand-ducal avait répondu à sa manière en délivrant une passe décisive puis en inscrivant le deuxième but des Lions Rouges. Mais le ver était dans le fruit et un nouveau manquement a fait sortir Luc Holtz de ses gonds. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection est exclu et l'équipe nationale s'envole ce lundi sans deux de ses cadres pour aller défier la Bosnie-Herzégovine.

Au-delà du caractère volcanique que prend ce déplacement et du résultat de Zenica attendu mardi en soirée, on est en droit de se demander de quoi demain sera fait. L'exclusion d'Olivier Thill, le questionnement d'un Tim Hall non repris pour ce double rendez-vous et l'épisode de ces dernières heures fragilise la position d'un sélectionneur que l'état-major de la Fédération a toujours soutenu. La mécanique n'est pas exactement la même en sélection qu'en club. Les résultats ne tombent pas chaque semaine et certaines pauses apportent un apaisement bienvenu.

Il semble toutefois que cette fracture marque la fin d'un cycle et oblige la FLF à se positionner dans les prochains jours. À moins que Luc Holtz, qui nous confiait avant la campagne qu'il partirait lorsqu'il ne se sentirait plus en harmonie totale avec le groupe, ne prenne les devants.