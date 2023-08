Schifflange fait chuter Niederkorn, la Jeunesse sans pitié dans le derby

Share this with email

L'homme du jour. Oumar Gassama. Attendue comme le messie, la nouvelle recrue de l'US Mondorf avait entamé le championnat sur la pointe des pieds. Il lui aura fallu deux rencontres pour ajuster la mire. Ce dimanche, le transfuge de 25 ans de l'US Orléans, a inscrit trois des cinq buts du club de la cité thermale qui a enfin ouvert son compteur en championnat. Mondorf a battu Käerjéng 5-3 au terme d'un match spectaculaire. Le club local ne fera pas grand cas des trois pions encaissés mais c'est le tarif hebdomadaire et ça en fait quand même 9 depuis le début de la saison. Quant au club de Bascharage, il pourrait se féliciter d'avoir trouvé à trois reprises le chemin du but adverse mais il ne compte toujours aucun point après trois journées. La lanterne rouge est désormais seule avec son fardeau.

Le derby du jour. Il est revenu à la Jeunesse qui a terrassé le Fola (4-1) sous un soleil de plomb. Les hostilités avaient débuté avant le match avec un geste peu fair-play des ultras de la Jeunesse qui s'étaient emparés d'un drapeau visiteur. Les débats furent musclés mais corrects sur le terrain avec une première mi-temps partagée mais qui tournait au vinaigre pour le club doyen qui encaissait deux buts en cinq minutes à la fin du premier acte. Les jeunes joueurs de Stefano Bensi n'allaient jamais se remettre de ce coup du sort face à une Jeunesse plus mature et capable de bien gérer les temps forts et les temps faibles d'une rencontre. Les Bianconeri se montrèrent cliniques avec un Mohamed Mogni auteur de son troisième but de la saison alors que le duo Achraf Drif-João Teixeira, arrivé du Swift, se distinguait lui aussi. Trois points séparent désormais les deux voisins qui pourraient rapidement regarder dans des directions différentes les prochaines semaines.

Le chiffre du jour : 21. Le fameux brevet d'invincibilité de Niederkorn est tombé. Le Progrès est resté invaincu 21 matchs de suite en BGL Ligue. Sa dernière défaite remontait au 6 novembre 2022 face au Titus Pétange (2-3). Ce dimanche, c'est le promu schifflangeois qui s'est payé le scalp des Jaune et Noir privé de toute leur défense centrale puisque Hamadou Karamoko et Vincent Peugnet étaient blessés. Pas de quoi minimiser la performance de la troupe d'Ismaël Bouzid qui a joué un bien vilain tour à ses anciennes couleurs. Théo Herr, auteur de son quatrième but de la saison et Benjamin Besic ont été les bourreaux d'un club qui partageait le leadership avec son voisin differdangeois et avec Mondercange. C'est avec un poids en moins sur les épaules que Niederkorn retrouvera la compétition dimanche prochain face à Hesperange dans un choc qui promet quelques étincelles.

Le conflit du jour. Il oppose l'Union Titus Pétange aux fins de match. Sur le velours à Schifflange où il menait 3-1 et évoluait à 11 contre 10 lors de la première du jour, le club du Bassin Minier avait dû abandonner un point dans les arrêts de jeu lorsque Thomas Maccali dictait sa loi dans les 16 mètres adverses. Ce dimanche, l'UTP a de nouveau dilapidé une avance deux buts contre Strassen. C'était 2-0 à la 67e minute lorsque Conrad Azong ramena l'espoir dans le camp visiteur avant que Nicolas Perez ne s'impose dans une mêlée finale pour arracher le point du partage. L'Union Pétange vient de cocher une seconde croix dans la colonne regrets.