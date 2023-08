Seul Charles Grethen a répondu aux attentes

Share this with email

Peut-être que le vent de fraîcheur qui a soufflé depuis le début de l’année sur l’athlétisme grand-ducal a fait naître de folles ambitions pour le rendez-vous le plus important de la saison. Mais à ce niveau-là, le moindre grain de sable peut faire tout dérailler.

C’est ce qui s’est passé pour Patricia van der Weken engagée dans l’avant-dernière série du 100 m ce dimanche un peu après midi. Alors que la série précédente s’était éternisée en raison de faux départs sujets à discussion, celle de la Luxembourgeoise n'a souffert d’aucune contestation apparente. Pourtant, on a deviné un léger mouvement dans le starting-block de la sprinteuse d’Ettelbruck.

Peut-être gênée par ce contre-temps, van der Weken allait complètement rater sa course, finissant à la quatrième place dans le temps modeste de 11’’38, très loin des standards réalisés par la détentrice du record national en 11’’02. Il n’y avait déjà plus aucun espoir de repêchage. Il fallait courir en 11’28’’ pour espérer atteindre les demi-finales, objectif avoué de l’étudiante la plus rapide du monde qui possédait le troisième temps d’engagement des huit filles présentes.

Au total, Patrizia van der Weken signait le 33e chrono sur 56. «Il ne faut pas se tromper d'objectif. Avec mon coach nous avions axé la saison 2023 sur la qualification aux Jeux, et ce pari est désormais réussi. On veut toujours briller aux Mondiaux, mais il faut savoir être lucide et faire les bons choix: personne ne peut rester performant pendant deux mois d'affilée. C'est dur à encaisser car je fais l'une de mes plus mauvaises courses de la saison, mais avec le recul je me dis que ce n'est pas bien grave. J'aurai d'autres occasions de prouver ce que je vaux.»

Aucun essai validé pour Bertemes

Mission accomplie, en revanche, pour Charles Grethen d’abord engagé dans la quatrième et dernière série du 1.500 m samedi en début de soirée. Le doyen de la délégation a signé une course pleine de maturité en prenant notamment la corde dès les premiers mètres pour finir à la quatrième place en 3’34’’32, son meilleur temps de la saison. Son troisième meilleur chrono sur cette distance. «Je n’accorde pas une importance au chrono à ce stade de l’épreuve. L’objectif était de passer en demie. J’ai pris la foulée de Kipsang. Je savais que si je devais en rajouter, j’aurais pu le faire», confiait le coureur de la FLA, qui devait enchaîner dès ce dimanche avec la demi-finale.

Grethen disputait la seconde course au côté notamment du seigneur de la discipline, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Un 1.500 très tactique avec un Grethen devant puis enfermé qui a finalement terminé à la septième place, soit juste derrière le cut. Frustrant! Il reste une infime chance de repêchage pour la finale si un athlète se désiste. Totalement improbable.

La journée de samedi avait, elle, mal débuté pour la délégation de la FLA. Bob Bertemes n'a validé aucun de ses trois essais aux qualifications du lancer du poids alors que des trombes d’eau avaient retardé d’une heure les épreuves, obligeant les lanceurs à s’échauffer à deux reprises.

Selon la Fédération, Bertemes a ressenti une douleur au mollet, réminiscence d’une blessure contractée pendant l’été. L’homme fort de la délégation a dit ainsi adieu aux Mondiaux sur une fausse note. Un rendez-vous qu’il fréquentait pour la quatrième fois. Il reste à aller chercher la distance de 21,5 m pour se qualifier pour les Jeux de Paris. Un challenge XXL pour le trentenaire.

La 12e place pour Hoffman

Un peu plus tard, Vera Hoffmann se frottait au gratin du 1.500m dans la première des quatre séries. Ce ne fut pas la plus rapide mais certainement la plus relevée. Sifan Hassan l'a remportée dans un temps de 4’02’’92. La Luxembourgeoise, 11e des 14 temps d’engagement, prenait la 12e place en 4’09’’76. Seules les 6 premières filles se qualifiaient pour la demi-finale. Le nouveau règlement n’autorisait aucun repêchage. Hoffmann aurait dû courir plus de deux secondes plus vite que son record national (4’06’’94) établi mi-juin en Pologne pour prendre le chemin du tour suivant.