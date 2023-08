Taina Bofferding dénonce «une forme d'agression sexuelle»

Share this with email

Dimanche dernier, les Espagnoles ont remporté pour la première fois de leur histoire la Coupe du monde féminine de football face aux Anglaises (1-0), sacrées championnes d'Europe l'année dernière. Mais la célébration de leur victoire a été entachée par le baiser forcé de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, sur l'attaquante Jennifer Hermoso.

Un geste qui a suscité plusieurs réactions en Espagne, dont celle du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Ce dernier a qualifié le geste du président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) d'«inacceptable» et ses excuses d'«insuffisantes» et «inappropriées». Plusieurs ministres demandent sa démission de la RFEF. Cette affaire a d'autant plus choqué en Espagne que le pays fait depuis de nombreuses années figure de pionnier dans la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles.

Réactions en Espagne et au Luxembourg

Taina Bofferding (LSAP) a également condamné le comportement de Luis Rubiales sur les réseaux sociaux. «Cela n'est pas possible! Ce n'est pas seulement un manque de respect vis-à-vis de l'athlète de la mettre dans une telle situation, c'est avant tout une forme d'agression sexuelle. Un point, c'est tout! Et certaines réactions et excuses ne sont pas acceptables», a dénoncé la ministre luxembourgeoise de l'Égalité entre les femmes et les hommes sur X (anciennement nommé Twitter).

«Ça ne m'a pas plu, hein!»

Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'équipe d'Espagne, on voit M. Rubiales prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche.

«Ça ne m'a pas plu, hein!», avait réagi la N.20 espagnole dans le vestiaire lors d'un direct diffusé sur Instagram, avant de sourire à l'objectif.

Elle avait plus tard expliqué, dans des déclarations transmises à la presse par la RFEF, qu'il s'agissait d'«un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde».

«Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude», avait-elle ajouté.

Devant l'ampleur prise par la polémique sur les réseaux sociaux et à l'étranger, M. Rubiales a de son côté présenté ses excuses dans une vidéo, invoquant un geste «naturel, normal».

«Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé», avait-il déclaré. Et d'ajouter que «s'il y a des gens qui ont été blessés par cela, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire».

Réaction de l'Association des Footballeurs espagnols

Dans un communiqué diffusé mardi, l'Association des Footballeurs espagnols (AFE), qui regroupe les joueurs et les joueuses, a «exigé que les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires» face à «la gravité» de l'incident.

«En vertu du protocole d'action face à la violence sexuelle établi par le Conseil Supérieur des Sports, embrasser de force est qualifié de conduite inacceptable entraînant des conséquences immédiates», souligne l'AFE, exigeant «que s'applique la loi dans le cas de Rubiales».