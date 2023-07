Tous les espoirs sont encore permis

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Faites vos jeux! Rien ne va plus! Le suspense reste entier pour les clubs luxembourgeois à l'issue des matchs aller des premiers tours de la Ligue des champions et de la Conference League.

Lire aussi :Trois clubs luxembourgeois en mission

Le VAR à la rescousse

Hesperange est revenu de son déplacement à Bratislava avec un match nul (1-1) qui laisse la porte ouverte à une qualification qui semblait bien compromise lors du tirage au sort.

Le Swift a pu compter sur l'aide de la technologie pour obtenir justice à deux reprises dans un match qui n'aura pas manqué de piment. C'est d'abord un bras slovaque qui a été signalé par le corps arbitral dans le car régie alors qu'il avait échappé à l'arbitre de champ. Dominik Stolz n'en demandait pas tant pour devenir le premier buteur hespérangeois de la saison et pour porter son équipe au commandement.

Le F91 séduit

La joie fut de courte durée puisque le teigneux Vladimir Weiss, fils de l'entraîneur, remettait le Slovan sur les rails en transformant un coup franc excentré. L'incident majeur du match intervenait dans les arrêts de jeu du premier acte lorsque l'expérimenté Kucka mordait Nego Ekofo alors que les deux hommes étaient au sol. Là encore, le VAR signalait le coup de sang du Slovaque au directeur de jeu qui expulsait le coupable. À dix pendant une mi-temps, le Swift n'est pas parvenu à forcer la décision, mais n'a pas non plus encaissé, laissant l'indécision totale pour la deuxième manche qui se disputera au Stade du Luxembourg mercredi prochain (20h).

Dudelange, lui, a gagné son match aller de Conference League face aux Irlandais de St Patrick's Athletic (2-1). Une victoire acquise au terme d'une prestation convaincante qui laisse cependant un petit goût de trop peu aux Jaunes. Le F91 s'est en effet procuré une cargaison d'occasions et un score de 4-0 n'aurait pas semblé usurpé à l'issue des débats.

Au contraire, les Dublinois ont réduit le score dans les arrêts de jeu alors qu'ils ne s'étaient pas procuré la moindre occasion digne de ce nom pendant la totalité des débats. Ce petit but pourrait valoir son pesant d'or dans une semaine dans la capitale irlandaise. Les supporters l'ont d'ailleurs fêté comme une victoire. «On n'a pas le droit d'encaisser un but comme ça après une telle prestation, mais on va bosser comme on l'a fait jusqu'à maintenant pour être aussi forts dans une semaine. C'est vrai qu'on était supérieurs à eux sur cette manche, mais ça reste 50/50 en vue du match retour», précisait Bruno Freire, promu capitaine pour l'occasion.

L'ancien joueur du Fola a répondu à l'attente comme la majorité des joueurs alignés par le nouvel entraîneur Jay Shoffner. On soulignera le gros match de la charnière centrale composée par Vincent Decker et Ismaël Sidibé et les débuts en fanfare de Oege Van Lingen.

Deux penalties fatals au Progrès

À Oberkorn, ce fut une tout autre affaire pour le Progrès. D'abord, l'adversaire était de taille même si Niederkorn a semblé disposer des arguments pour contourner cet obstacle. Mais les circonstances de match n'ont pas plaidé en faveur des locaux face aux Kosovars du KF Gjilani qui s'étaient déplacés avec toutes les ficelles d'un club rompu aux joutes européennes. Menés à deux reprises, les visiteurs sont revenus sur deux penalties accordés logiquement par l'arbitre finlandais (2-2).

Quasiment irréprochable tout au long du second tour de la compétition domestique, la charnière centrale du Progrès avait péché à deux reprises pour remettre en selle un adversaire volontaire et malin. Avec un Mayron de Almeida des grands soirs, Niederkorn a prouvé qu'il avait le coffre pour franchir ce tour, mais il faudra soigner encore davantage la finition pour s'ouvrir le chemin du deuxième tour. À l'image des deux autres clubs luxembourgeois, tous les scénarios sont envisageables pour le Progrès.