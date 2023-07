Trois clubs luxembourgeois en mission

En attendant Niederkorn ce jeudi, Hesperange et Dudelange entrent dans le vif du sujet continental dès ce mercredi avec l’espoir de maintenir le suspense en vue des matchs retour face à des adversaires a priori plus forts.

Les joueurs d’Hesperange n’auront probablement pas les yeux écarquillés comme ceux d’un enfant qui entre dans un magasin de jouets, mais la découverte de la Ligue des champions reste une balise fondamentale dans la vie d’un club. Ils sont toutefois une petite dizaine à avoir déjà fait connaissance avec la plus prestigieuse des compétitions européennes dans cet effectif new-look dirigé désormais par Carlos Fangueiro et son staff.

Un vécu qui ne sera pas un luxe à l’heure de défier le Slovan Bratislava ce mercredi à 20h30 dans la capitale slovaque. Le champion de Super Liga n’a rien d’un premier communiant et ses états de service plaident en sa faveur dans une compétition exigeante où chaque erreur se paie cash. Fangueiro a donc monté une opération commando pour être prêt à temps en convoquant 21 joueurs sur la grosse trentaine que compte le noyau hespérangeois.

Préserver l’intérêt du retour

On ne s’étonnera pas de retrouver Aldin Skenderovic, Charles Morren et Dejvid Sinani, trois piliers dudelangeois sur qui l’entraîneur portugais a pu compter la saison dernière, pour mener à bien cette première mission de la saison. Avec l’expérience d’un Jerry Prempeh et celle d’un Dominik Stolz, le club du Holleschbierg ne manquera pas de planche mais peut-être encore d’automatismes devant le but adverse.

Le club s’est attaché les services de Paul Ayongo, un attaquant ghanéen, pour offrir plus de solutions offensives alors que Simão Martins, un défenseur portugais, est lui venu renforcer une charnière centrale pourtant bien fournie sur le papier même si Ricardo Delgado et Karim Danté ne figurent pas dans cette première liste. Il s’agira pour Hesperange de préserver l’intérêt du match retour qui sera disputé dans le Stade du Luxembourg dans une semaine.

Dudelange au défi irlandais

L’objectif sera semblable pour une équipe de Dudelange revisitée de A à M. Le club de la Forge du Sud entamera ce mercredi (19h30) au Stade Jos-Nosbaum sa 26e campagne européenne. Il n’en a manqué qu’une lors des 25 dernières. Un exemple de régularité qui pourrait être mis à mal ces prochaines saisons par une redéfinition du projet dictée par des impératifs financiers. Le départ de plusieurs joueurs-clefs va sans nul doute avoir un impact sur le niveau proposé par le club même si les nouveaux éléments mettent beaucoup de cœur à l’ouvrage pour se montrer à la hauteur de la tâche.

Il faudra encore plus que ça pour surmonter l’obstacle irlandais. St Patrick’s Athletic, l’adversaire des Dudelangeois, n’a rien d’un foudre de guerre et son pedigree n’a pas de quoi rendre fou, mais le F91 s’est cassé les dents à deux reprises face à des clubs dublinois ces dernières années. Le football proposé n’est pas le plus glamour du Vieux Continent mais l’engagement sans faille et le répondant physique ne conviennent guère à des Dudelangeois qui devront muscler leur jeu pour rester dans la partie une semaine de plus. Dudelange disputera à cette occasion son 91e match européen. Un record pour un club luxembourgeois.

Niederkorn a hâte d'y être

Niederkorn en facture deux tiers de moins mais goûte ce retour international sans modération. Le Progrès a dû faire l’impasse deux saisons de suite sur des compétitions qui lui ont permis de franchir un cap.

Ce jeudi (19h30) au Parc d’Oberkorn, les Jaune et Noir donnent l’hospitalité au KC Gjilani, un club kosovar qui semble proposer un niveau relativement semblable à celui du dauphin du Swift lors du dernier championnat.

Le club entraîné par Jeff Strasser a dû laisser filer Bilal Hend au FC Versailles en début de semaine. Il avait cependant anticipé les choses en se remplumant dans tous les secteurs de jeu depuis des semaines. Tous les postes sont doublés, mais il faudra se dépouiller pour déloger les titulaires qui ont emmené dans leur sillage un groupe invaincu depuis des mois et qui cherchera à prolonger ce brevet sur la scène continentale. Pour fêter dignement ces retrouvailles.