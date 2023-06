Un œil sur une médaille, un autre sur Paris 2024

Les Jeux Européens ont trouvé leur place dans un calendrier d'événements sportifs toujours plus foisonnant. Les balbutiements semblent bien loin et le rendez-vous quadriennal a pris de l'épaisseur. Surtout qu'il a lieu un an avant les Jeux olympiques et qu'il peut servir de porte d'entrée pour Paris 2024. Ce sera l'un des attraits de ces compétitions qui vont s'étaler sur un peu plus de dix jours en Pologne, quatre ans après Minsk et huit ans après Bakou. Les médailles ont pris du poids aussi au regard d'une concurrence qui ne fait qu'augmenter. Certains sports ont, eux, profité de l'organisation polonaise pour faire des Championnats d'Europe à l'intérieur des Jeux Européens. C’est le cas de l'athlétisme par équipes par exemple ou encore du badminton.

Ni Xia Lian toujours là!

Il faut donc dénouer les fils avec méthode et discernement. Le tir à l’arc, par exemple, accueillera 64 archers par genre aux JO. La fenêtre de qualification s'ouvrira le 28 juillet 2023, premier jour des Championnats du monde à Berlin et se refermera le 28 juin 2024. Ce qui n'empêche pas Cracovie d'offrir une place par genre en recurve. Jeff Henckels est ainsi concerné. Le Luxembourgeois a déjà participé aux Jeux de Londres en 2012.

Le badminton permettra aux joueurs et joueuses de récolter des points afin de progresser dans le classement mondial qui servira de base pour qualifier 38 garçons et 38 filles pour les épreuves individuelles à Paris. Jérôme Pauquet et Kim Schmidt seront engagés en Pologne.

«Le niveau ne cesse d'augmenter et les chances de médailles sont minces mais pas inexistantes», explique le chef de mission Raymond Conzemius, qui fonde notamment des espoirs dans le tennis de table.

Une équipe ambitieuse pour le tennis de table

A l'aube de ses 60 ans, Ni Xia Lian emmènera dans son sillage une équipe ambitieuse et qui a procuré beaucoup de bonheur au pays ces dernières années. On se rappellera que la doyenne des tables avait décroché une médaille de bronze à Minsk il y a quatre ans, se voyant ainsi délivrer un billet pour les Jeux de Tokyo. La compétition polonaise offrira une place de qualification pour Paris 2024 pour le double mixte vainqueur. Ni Xia Lian s'alignera au côté de Luka Mladenovic.

Parmi les athlètes que l'on attend aussi dans la capitale française dans un peu plus d’un an, on surveillera de près la triathlète Jeanne Lehair, récemment championne d'Europe individuelle à Madrid. Elle participera notamment au relais mixte, nouvelle épreuve apparue aux Jeux de Tokyo et saluée pour son côté explosif et spectaculaire. On retrouvera à ses côtés Eva Daniels, Bob Haller et Stefan Zachäus.

L'athlétisme a le vent en poupe

L'athlétisme promet de belles empoignades sur le tartan de Chorzow. La délégation grand-ducale arrive en force pour sauver sa peau en Division 2. Elle pourra compter sur ses plus beaux fleurons (Bob Bertemes, Charles Grethen, Patricia Van der Weken et Vera Hoffmann entre autres) pour faire face à la Roumanie, l'Ukraine et la Slovénie notamment. Deux filles ont à nouveau crevé l’écran ces dernières heures. Patricia Van der Weken a claqué un chrono de 11’’02 ce week-end à Dessau (Allemagne), pulvérisant son propre record et devant la quatrième fille la plus rapide d’Europe cette saison. Vera Hoffmann a elle abaissé de près d’une seconde sa meilleure marque nationale sur le 1.500m, portant le record à 4’06’’94.

D'autres sports ne sont malheureusement pas concernés par Paris 2024. Aussitôt apparu, aussitôt disparu. Le karaté n'aura fait qu'une courte apparition dans le monde olympique. Jenny Warling, absente des compétitions pendant de longs mois en raison d'une blessure, revient aux affaires. Il lui manque sans doute le rythme des compétitions mais la karatéka tentera de compenser avec sa hargne habituelle.

Michel Erpelding (boxe, -92kg) , Dario Maksimovic (canoë sprint), Isabelle Faber (taekwondo, -67 kg) et Flavio Giannotte (escrime) seront des athlètes à surveiller parmi d'autres à partir de ce milieu de semaine dans ces compétitions qui vont réunir 7.300 sportives et sportifs qui s'expliqueront dans 26 sports et 29 disciplines sur 11 sites.