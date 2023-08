Un long dimanche de retrouvailles

Share this with email

Les frères siamois

Leurs palmarès ne sont pas comparables mais plusieurs dénominateurs communs les rattachent l'un à l'autre. Dudelange comme le Racing sont issus d'une fusion dans une grande ville du pays. Tous deux ont pris le chemin de la formation à temps. La réputation de leurs centres n'est plus à faire. Ils ont, dans des proportions différentes, réduit la voilure de leur projet à l'aube de cette saison.

Le F91 n'a plus de mécène multimillionnaire et doit composer avec un pool de sponsors. Le Racing a joué la transparence par l'intermédiaire de sa présidente Karine Reuter et s'est séparé de nombreux piliers. Voilà qui donne deux clubs encore insondables, capables de belles choses comme de moins bonnes à en juger par leurs premiers pas dans la compétition. Ils comptent trois points chacun et plusieurs joueurs sont passés d'un club à l'autre. Parfois en ajoutant plusieurs étapes entre les deux stations. On pense aux Dudelangeois Yannick Schaus, Dylan Kuete ou encore Yvan Englaro, mais aussi aux gars de la capitale Eliot Gashi, Farid Ikene ainsi que les frères Ahmetxhekaj. Mouvementée la réunion de famille?

Les frères ennemis

On bombe davantage le torse pour savoir qui est le roi du pétrole dans la ville quand les affaires sont prospères. On ne peut décemment faire ce constat dans la Métropole du Fer. Alors, on crâne moins. On rappelle qu'un derby ne se joue pas mais se gagne, qu'il est le match le plus important de la saison. Des formules éculées qui masquent parfois la réalité. La Jeunesse a peut-être repris du poil de bête sportivement parlant, ça n'en reste pas moins un club sous perfusion.

Le Fola, lui, a opéré un virage à 360° qu'il n'a pas encore bouclé. Les jeunes peuplent le banc d'une équipe qui fait bloc pour encore exister parmi l'élite et qui peut compter sur Julien Klein, son plus grand supporter, lancé dans le match le plus compliqué de sa carrière. Les Bianconeri veulent gagner pour coller aux basques du peloton de tête. Le club doyen guigne les trois points pour rester sur son élan. L'essentiel est là. Après, on pourra se dire qu'on est les patrons de la cité.

Les «ennemis» d'un soir

Les deux clubs ne s'étaient plus croisés depuis des temps immémoriaux en championnat. La Coupe de Luxembourg s'est chargée de rétablir cet oubli la saison dernière avec un Marisca Mersch - Wiltz encore dans toutes les têtes. Les promotionnaires se sont payé le scalp des Nordistes en sachant qu'ils les retrouveraient tôt ou tard parmi l'élite. On se toise, on se regarde en chiens de faïence puis on prend une bonne bière ensemble après pour fêter ou faire passer la pilule. Les retrouvailles de ce dimanche sont moins futiles qu'elles n'y paraissent.

Les deux clubs n'ont toujours pas ouvert leur compteur point après deux rencontres. Pas de quoi céder à la panique. Surtout dans le chef des promus qui s'attendaient à charbonner avant de prendre le pouls de la division. Wiltz ne doit pas tomber dans la sinistrose non plus après ce départ en mode mineur mais ça fait tout de même un huitième match officiel de suite sans succès pour l’équipe de David Vandenbroeck. Un neuvième ferait vraiment mauvais genre avant un calendrier qui s'annonce particulièrement épicé.

Les Blues Brothers

On ne broie pas encore du noir à Mondorf et à Bascharage mais le temps des questions n'est plus si loin après deux défaites. Pour chasser ce spleen latent, il faut décoller dans la cité thermale. L'USM doit trouver les bons réglages en défense après avoir encaissé six buts en deux matchs. L'UNK doit, lui, vaincre sa timidité et briser sa coquille offensive. Deux chantiers de taille.

Les frères pétards

Differdange-Mondercange, c’est l'affiche du jour. Les deux clubs comptent le maximum de points après deux journées. On n'est guère surpris par le début de saison du club de la Cité du Fer qui avait déjà proposé de belles choses sur la scène continentale et qui possède le bon profil de l'outsider. Le FCM, lui, charriait dans son sillage un lot de questions. Le renouvellement massif de l'effectif n'était pas une garantie de succès à l’allumage. Loin s'en faut. Le calendrier n'avait pas mal fait les choses pour le club désormais entraîné par Samy Smaili. Encore fallait-il gagner à Bascharage puis distancer Mondorf. C'est toujours ça de pris!