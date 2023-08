Une Macédoine indigeste

Share this with email

Le décor était un piège grandeur nature. Il invitait à la moquerie mais Hesperange est tombé les deux pieds dedans. Dans un stade d’entraînement comme on en croise plusieurs au Luxembourg et devant des tribunes garnies par à peine 300 spectateurs, le Swift a pris une leçon d’humilité. Pas par une équipe qui lui est intrinsèquement supérieure, mais par des garçons morts de faim qui ont joué les coups de façon juste et usé des ficelles élémentaires dans ce type de rendez-vous pour faire un peu plus que la moitié du chemin vers le barrage de Conference League.

Hesperange s’est mis lui-même en difficulté en concédant un premier but gag. Youn Czekanowicz, préféré à Geordan Dupire au coup d’envoi, laissait filer un ballon d’apparence anodine entre ses gants. Besart Ibraimi, en renard des surfaces, profitait de l’aubaine pour porter le champion de Macédoine du Nord au commandement (1-0, 22e). Les choses prenaient une mauvaise tournure et le Swift n’arrivait pas vraiment à donner le change et à porter le danger devant la cage locale si ce n’est sur un tir trop mou de Davis Spruds puis sur une tentative audacieuse du pied gauche de Nego Ekofo que Vedran Kjosevski sortait du pied.

Ce fut au contraire une douche froide qui s’abattit sur les épaules des Hespérangeois lorsque Jaime commettait un penalty sur l’inarrêtable Ibraimi qui se faisait justice lui-même (2-0, 39e). Les mines étaient déconfites à la pause même si Dejvid Sinani se fendait d’un coup franc que le gardien sortait proprement.

Une histoire de penalties

Le meneur de jeu du Swift ne fit pas sa réapparition sur le terrain. Pas plus que Delvin Skenderovic. Carlos Fangueiro avait injecté du sang neuf pour inverser la tendance. Dominik Stolz, bien servi par Paul Ayongo, croisait une frappe gagnante au retour des vestiaires pour redonner l’espoir aux visiteurs (2-1). Ce but eut le don de débrider complètement une partie d’un niveau très faible en première mi-temps.

Le Swift avait enfin trouvé la consistance pour mettre la pression sur le but adverse mais au lieu de tomber du bon côté, la pièce choisit l’autre face. L’arbitre danois jugeait fautive l’intervention de Czekanowicz sur Ibraimi. Le Nord-Macédonien ne se fit pas prier pour inscrire son troisième but personnel de la soirée en sortant cette fois une Panenka (3-1, 79e).

Le «penalty gate» poursuivait décidément le champion du Luxembourg qui venait là d’en concéder un sixième en cinq matchs. Tous transformés par l’équipe adverse.

Le dernier quart d’heure ne permit plus aux visiteurs de raviver la flamme malgré un pressing certain mais trop brouillon. C’est avec deux buts de retard que le Swift va entamer le match retour jeudi prochain à 20h au Stade de Luxembourg.

Le voilà condamné à l’exploit pour disputer le barrage de la Conference League.