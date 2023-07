Van de Weken qualifiée pour Paris 2024

L’étoile du sprint luxembourgeois a claqué un chrono de 11’’05 dimanche à La -Chaux-de-Fonds et valide ainsi sa présence aux prochains Jeux Olympiques.

Vite fait, bien fait! A peine la fenêtre de qualification ouverte que Patrizia Van der Weken s’y engouffre. La sprinteuse a saisi sa chance dès la première opportunité pour s’ouvrir le chemin du prestigieux rendez-vous olympique dans un an dans la capitale française.

Un premier aboutissement

L’Ettelbruckoise a pris la troisième place de la première série du Resisprint ce dimanche en Suisse. Dans un chrono de 11’05’’, elle descendait deux centièmes sous la norme demandée. Elle finissait derrière la Néo-Zélandaise Zoe Hobbs (10’’96) et dans le même temps que la Gambienne Gina Bass. Le vent (+2m/s) permettait tout juste de valider cette performance de choix. Patrizia Van der Weken prenait encore la troisième place de la finale derrière ces deux mêmes filles dans un temps de 11’27’’. Anecdotique.

Paris, c’est un premier aboutissement pour la perle de l’athlétisme grand-ducal dont on ne doutait pas de la présence en France l’année prochaine. On s’interrogeait juste sur la date à laquelle elle allait composter son billet. Van der Weken n’a fait que monter en puissance depuis le début de l’année avec des records nationaux et un chrono d’extraterrestre de 11’02’’ claqué à Dessau juste avant les Jeux Européens, ce qui constitue la quatrième performance européenne de la saison.

Puisse-t-elle entraîner dans son sillage plusieurs athlètes ces prochains mois.