Visite médicale et repos avant le retour aux affaires

Évaluation de la convalescence

La rechute fait parfois partie d'un processus de réhabilitation que l'on espère rapide mais qui prend généralement du temps. Groggy après un début de saison sur la pointe des pieds, Wiltz a enfin ouvert son compteur points face à Schifflange. Un déclic salutaire pour un club qui aurait pu s'embarquer dans une saison galère. Il n'est pas tiré d'affaire pour autant puisqu'il rend visite à Hesperange ce dimanche à 18h30 en clôture de cette cinquième journée.

L'état de santé du patient du Holleschbierg n'est guère plus rassurant après sa seconde sortie de route de la saison à Niederkorn. Peut-être que le calendrier offre au FC Wiltz la fenêtre idéale pour rendre visite à ce colosse aux pieds d'argile. Même si le réveil de la bête blessée peut à tout moment s'avérer spectaculaire et dévastateur. Carlos Fangueiro est resté au chevet du Swift et compte bien lui rendre vigueur une bonne fois pour toutes.

Prise de tension

Dudelange ne souffre pas d'hypertension, mais il est temps de sonder l'état de ses artères. La venue de l'UNK, lanterne rouge clouée au sol, est l'occasion idéale pour se relever et marcher seul vers de nouveaux horizons. Auteur d'un match peu abouti à Mondercange, le F91 cherche encore sa voie dans cette compétition. Sans doute est-elle médiane. Entre des sphères trop hautes pour le multiple champion mais bien au-delà d'une ligne de flottaison qui n'occupe pas les esprits pour l'instant.

Dudelange doit trouver des solutions devant le but adverse. Oege Van Lingen, étincelant contre les Irlandais de St Patrick's, cherche son second souffle. Des cadres tels que Filip Bojic et Samir Hadji doivent l'aider à le relever. L'avenir du club de la Forge du Sud est lié en grande partie à son animation offensive. Käerjéng, lui, a besoin d’une cure de vitamines pour décoller. Il n'est jamais très loin de son adversaire mais il manque d’un peu de tout un peu partout.

Test de la vue

Mirage ou réalité? Mondercange se frotte les yeux quand il regarde le chemin parcouru en un mois. Les plus pragmatiques diront que le club, promu la saison dernière, en était déjà là à pareille époque il y a un an. Avec neuf points au compteur après quatre matchs et un statut de coupeur de tête qui n'allait pas se confirmer par la suite. Ce constat suffit pour inviter à la prudence et se garder de toute euphorie.

Ce petit pactole en poche permet toutefois au FCM de se rendre l'esprit dégagé chez son voisin eschois. Celui le plus en forme. Qui s'est fondu dans le moule du dauphin sans trop faire de bruit mais avec une aisance et une fluidité dans le jeu qui semblent convaincre les plus sceptiques de revenir à la Frontière. Là encore, il ne s'agit que d'un instantané. La face Nord est annoncée pour octobre. Peut-être que là, il faudra sortir le piolet. En attendant, ce Jeunesse - Mondercange sonne comme une visite chez l'ophtalmologue. Pour vérifier que la vue est intacte.

IRM

Ça ne semble pas trop grave à première vue mais un examen en profondeur en dira un peu plus sur le mal qui ronge l'UT Pétange, nanti de cinq points après quatre journées. Tantôt étourdi comme à Schifflange ou contre Strassen, tantôt incisif comme face à Hesperange, le club du Bassin Minier souffle le chaud et le froid depuis l'ouverture du championnat. Peut-être est-ce là le lot d'une telle équipe à qui il manque encore un peu de bouteille pour s'inscrire au pôle européen. L'une des certitudes porte sur la capacité à se transcender face à de sérieux clients.

La venue de Niederkorn tombe ainsi à pic pour sonder en profondeur les entrailles du patient pétangeois dont on se rappellera qu'il fut le dernier à avoir fait chuter son voisin la saison dernière avant la folle série de 21 matchs sans défaite. Ragaillardi par son succès face à Hesperange, le Progrès a hâte de repartir sur des bases aussi dingues. Le vice-champion pourra compter au plus près de lui sur son entraîneur, Jeff Strasser, dont la suspension est levée. Il va devoir se réinventer une nouvelle fois en attaque après le départ de Mayron de Almeida pour Virton.

