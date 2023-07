Un pionnier depuis 75 ans – Losch Luxembourg fête son anniversaire

Depuis sa création en 1948, l’entreprise a connu une ascension exponentielle et comprend aujourd’hui 24 concessionnaires, plus de 1.300 collaborateurs et une douzaine de marques de premier ordre. À l’occasion de son 75e anniversaire, l’entreprise réussit de manière impressionnante et harmonieuse à combiner tradition et innovation.