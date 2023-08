Vous aussi, devenez philanthrope !

De plus en plus de personnes s’engagent dans la philanthropie, plaçant leurs ressources personnelles au service de causes qui leur tiennent à cœur. Degroof Petercam, qui a développé une expertise poussée en la matière à travers sa propre fondation d’utilité publique belge, accompagne ses clients dans la mise en œuvre de leurs projets philanthropiques.